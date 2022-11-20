[分集劇情]大學生宋仲基回來了！《財閥家的小兒子》冷酷會長認錢不認親，導俊用未來記憶扭轉家族地位（EP2）

這一集也好精彩！陳導俊知道即將發生什麼事，要給出建議但又不能讓人起疑心，機智和口才真的一流！

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第二集收視率繼續上升來到8.8%，讓人超期待今晚這集！

*以下內容包含《財閥家的小兒子》第二集關鍵內容！



從備受唾棄到博取重視

導俊和哥哥第一次來到祖父的宅邸，發現自己的家庭完全不受祖父重視，因為父親做的是電影產業，而陳養喆認為這不賺錢。



導俊運用對未來的記憶向陳養喆提出關鍵建議：讚助初期不被看好的盧泰愚，在美日夾擊中堅持轉型生產半導體，以及離開那架即將出事的飛機。 陳養喆發現他的選擇每次都是對的，逼問他是不是知道未來的事？ 導俊急中生智：「我知道的是會長您的內心。」

從此，導俊徹底獲得陳養喆的青睞，備受輕視的一家人也終於在家族聚會中擁有一席之位。 但導俊想要的應該不僅僅是幫助陳養喆發展壯大，畢竟他心中清楚：未來殺害尹炫優的兇手，就在這家族之中。



人生重來的機會

導俊向祖父要了盆唐區的土地作為獎勵（這塊地很快就會被開發），還許諾會考上首爾大學法律系，成為家族中無人能代替的存在。 導俊看到了當時還活著的媽媽，也看到了年少的自己，他認為變成陳導俊不是附身、穿越或重生，而是獲得難得一遇的機會，必須好好把握。



尹炫優的復仇方式

可能有人好奇尹炫優對順洋家究竟是什麼情感：他曾被這家人殺害，為何現在還要幫他們賺錢？ 有原著粉認為這是尹炫優獨特的復仇方式，他要的不是快意恩仇的趕盡殺絕，而是一步步蠶食集團、將所有資產佔為己有，令創始人家族失去一切，這才是最為狠厲的懲罰。

目前兩集在韓網評價很高，劇情快、演技也沒的說，李星民演財閥的壓迫感超強，金康勳講話的模樣也堪比宋仲基附身啊！



今晚還有第三集要更新，讀大學的導俊遇到年輕時的徐旻渶（申鉉彬 飾），笑著說：「我在20年後見過她。」 時值1996年亞洲金融危機前夕，導俊把錢全部換成了美元，會長再次對他起疑：「究竟是眼光好還是運氣好？」 已經忍不住想看了！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！



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