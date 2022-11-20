這個是在拍畫報吧！《換乘戀愛2》賢奎近照顏值引發討論，韓網友：「像是台灣電影男主角」

通過《換乘戀愛2》而名聲大噪的「男六」鄭賢奎近日通過 IG 分享近況。

公開的照片中，鄭賢奎穿著簡單的 T-Shirt 搭配黑色外套在街道和人行道前擺著各種姿勢。雖然造型平凡，但...他的臉蛋、修長的下巴和寬闊的肩膀，吸引大家的視線。他還在貼文中寫下「-10公斤」，這可能他比過去減重10公斤後所拍下的。

另一組則是以樹木爲背景，他凝視著某處，僅側臉就展現純情漫畫主人公的面貌。



近況照一公開，也在 The qoo 引發熱烈討論，韓網友：「那張臉竟然是首爾大學+門薩」、「臉型和比例不當藝人真可惜」、「怎麼會有這樣的普通人呢」、「有點像日本雜誌畫報的感覺」、「徐康俊+宋江的感覺好帥啊」、「像是台灣電影男主角的感覺」、「瘋了 長得像宋江」、「還以爲是MV呢...真的好帥啊」等等。



《換乘戀愛2》結束後，出演者的人氣依然火爆，出演者們的約會目擊談和聚會、SNS貼文等都備受關注。據 YTN Star 報導：「成海恩、鄭賢奎、李娜妍、南熙斗受邀參加21日舉行的電影《夜貓子》VIP 試映會。」不過當天是否出席目前還不確定。



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