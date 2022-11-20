[分集剧情]大学生宋仲基回来了！《财阀家的小儿子》冷酷会长认钱不认亲，导俊用未来记忆扭转家族地位（EP2）

这一集也好精彩！陈导俊知道即将发生什么事，要给出建议但又不能让人起疑心，机智和口才真的一流！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第二集收视率继续上升来到8.8%，让人超期待今晚这集！

*以下内容包含《财阀家的小儿子》第二集关键内容！



从备受唾弃到博取重视

导俊和哥哥第一次来到祖父的宅邸，发现自己的家庭完全不受祖父重视，因为父亲做的是电影产业，而陈养喆认为这不赚钱。



导俊运用对未来的记忆向陈养喆提出关键建议：赞助初期不被看好的卢泰愚，在美日夹击中坚持转型生产半导体，以及离开那架即将出事的飞机。 陈养喆发现他的选择每次都是对的，逼问他是不是知道未来的事？ 导俊急中生智：「我知道的是会长您的内心。」

从此，导俊彻底获得陈养喆的青睐，备受轻视的一家人也终於在家族聚会中拥有一席之位。 但导俊想要的应该不仅仅是帮助陈养喆发展壮大，毕竟他心中清楚：未来杀害尹炫优的凶手，就在这家族之中。



人生重来的机会

导俊向祖父要了盆唐区的土地作为奖励（这块地很快就会被开发），还许诺会考上首尔大学法律系，成为家族中无人能代替的存在。 导俊看到了当时还活著的妈妈，也看到了年少的自己，他认为变成陈导俊不是附身、穿越或重生，而是获得难得一遇的机会，必须好好把握。



尹炫优的复仇方式

可能有人好奇尹炫优对顺洋家究竟是什么情感：他曾被这家人杀害，为何现在还要帮他们赚钱？ 有原著粉认为这是尹炫优独特的复仇方式，他要的不是快意恩仇的赶尽杀绝，而是一步步蚕食集团、将所有资产占为己有，令创始人家族失去一切，这才是最为狠厉的惩罚。

目前两集在韩网评价很高，剧情快、演技也没的说，李星民演财阀的压迫感超强，金康勋讲话的模样也堪比宋仲基附身啊！



今晚还有第三集要更新，读大学的导俊遇到年轻时的徐旻渶（申铉彬 饰），笑著说：「我在20年后见过她。」 时值1996年亚洲金融危机前夕，导俊把钱全部换成了美元，会长再次对他起疑：「究竟是眼光好还是运气好？」 已经忍不住想看了！香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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