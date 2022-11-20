演员林元熙悄悄当了歌手出道！当上摇滚乐团主唱，小型演唱会看了好笑又励志！

演员林元熙曾演过《大力女子都奉顺》里的流氓、《与神同行》系列电影判官广为人知，同时也在综艺节目《我家的熊孩子》、《脱掉鞋子恢单4Men》以辛酸形象带来笑料。

9月，独立摇滚乐团「电波寺」（Zeonpasa）宣布新专辑《兴致》找来林元熙当主唱，电波寺原本是由吉他手尹成勋、贝斯手金大仁与鼓手姜珉硕三人组成，过往都是发行纯演奏乐，此次有了人声是一大挑战。主打歌〈兴致〉MV已於当月底公开，不过回响并不大。







本月13日《我家的熊孩子》公开林元熙与电波寺的小型演唱会，从事前准备到真正开演，可以说是又好笑又励志。林元熙和团员们开演前练习，强烈的摇滚风格让到场送花圈应援的李常敏和金俊昊瞬间瞳孔地震～XD



李常敏和金俊昊原以为不会有观众先离场了，没想到观众还不少，表演空间看起来是挤满了人。林元熙也照著李常敏和金俊昊的建议和观众互动，享受在当下，场面相当欢快热血。



▼节目精华片段



Naver TV与YouTube相关影片网友留言：「林元熙的风格来诠释很适合。」「元熙哥Good！林元熙太帅了！」、「现在人们思维也不老套了，一定要歌唱得好、长得帅才能当歌手吗？社会正在接受多元，很喜欢元熙努力且独有的色彩。」、「比起实力先带给观众真心与热情，做得好元熙。」

更有网友回头到〈兴致〉MV为林元熙留言打气：「带著乐团开心呐喊，被林歌手感动了～看了《熊孩子》演出都落泪了，在同辈心中点燃热情的大哥！帅气^^」「大发，太适合了，实力也超出期待所以吓了一跳～^^」「很有个性，也太好了吧？不会忘记乐团名字电波寺和林元熙哥哥的相遇，很新鲜～」「林元熙好像找到了真正的自己，是吧？怎么现在才出来？」



▼最后附上电波寺释出现场演出影片，〈兴致〉与〈突进〉两首曲子





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