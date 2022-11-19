[分集劇情]《財閥家的小兒子》高調開播！忠心社員慘遭殺害拋棄，再睜眼竟見到敬仰許久的已故創始人（ep1）

備受期待的宋仲基新劇《財閥家的小兒子》昨晚終於開播，第一集全國收視率達到6.058%，位居JTBC歷代第二（第一是《夫妻的世界》），是良好的開端啊！

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第一集基本是在預告片基礎上增添細節和伏筆，讓人看到財閥家族愛恨糾葛的冰山一角！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第一集關鍵內容！



有能力的尹組長

尹炫優是順洋集團未來資產管理組的組長，對財閥一家忠心耿耿ing，每天任勞任怨處理爛攤子，從不提問、判斷和拒絕。 他沒有學曆和背景，同事們認為他因此被隨意呼來喚去，他自己也同意這一點。



順陽家因副會長突發重病而面臨繼承危機，缺乏能力的長孫陳星俊（金南喜 飾）意圖藉機佔有集團。 尹炫優本著向集團盡忠的精神向陳星俊報告秘密資金一事，被派去海外回收資金時卻慘遭滅口。 與此同時，陳家第三代陳叡準向陳星俊發起爭權挑戰，難道殺害尹炫優的人是她派去的？



敬重的人

工作之外，尹炫優在母親缺席、父親無能的家庭中擔起家長責任，一直在資助弟弟考試，當聽聞弟弟決定開始工作時十分氣憤，言語間透露母親的去世似乎有父親很大責任。

尹炫優對創始人陳養喆（李星民 飾）十分敬仰，甚至把他的自傳背了下來。 在2022年的尹炫優心中，陳養喆是那尊金光閃閃的銅像，但當他穿越回1987年成為順洋家小兒子時，眼前的陳養喆卻一臉陰森，在第二集預告中更堪稱暴躁兇狠。 重生後的尹炫優意識到這個家族中藏著害死他的人，對陳養喆一家的看法會發生什麼樣的轉變呢？



那天的事故、演員的兒子

陳養喆的三兒子陳潤基（金榮在 飾）娶了女演員李海仁（鄭惠英 飾），後者已與順洋家斷交，再出現時揭開陳年往事：她要知道兒子當年事故的真相，願意以關鍵股份做交換。 陳星俊也在和父親爭吵時提到「那天的事故」，但都沒有明說。 尹炫優重生後變成的正是陳潤基的二兒子，看來這個事故也會跟他息息相關！



珍榮短暫出場

第一集裡有GOT7珍榮客串，飾演未來資產管理組的申庚敏代理。 他一見到尹炫優就秒變迷弟，各種討教如何成為像他一樣優秀的人，尹炫優也對他的學習能力頗為看好。 然而二人再次相見竟是在異國他鄉的懸崖邊，申代理站在尹炫優的對立面，稱自己只是為財閥家辦事而已，就像尹炫優教的那樣：不提問、不判斷、不拒絕。 話雖然沒錯，但這個情境下講出來真的讓人好氣啊！



下集預告裡，尹炫優認清了自己穿越回1987年、變成小兒子陳導俊（金康勳 飾）的事實，根據記憶建議家族支持盧泰愚。 陳養喆逼問他是不是知道未來的事，陳導俊緊張得攥緊拳頭。 尹炫優審視這一家人，心中念道：「這裡有害死我的人。」 復仇之戰即將開始！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台，台觀眾可到friDay影音追看，每週五、六、日同步更新！



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