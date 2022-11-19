LOVELYZ 8週年之際將全員合體！解散1年後的好消息，8人誰都不缺席～

女團Lovelyz去年11月宣布解散，8名成員僅隊長Baby Soul與Woollim娛樂續約，一年後終於有好消息全員將合體。

NAVER旗下OTT平台NOW.，昨（18日）下午發布了一則推文， 表示本週三的《尹尚的音樂秀》將直播「Lovelyz 8週年」特輯，「8人完整體見」，且邀請粉絲發送簡訊回答「想到Lovelyz就會想到的歌曲、回憶與照片」。



Lovelyz雖然解散一年了，但好感情不滅。今年4月除了Kei，所有成員都驚喜現身叡仁粉絲見面會；8月即便只有6位成員聚餐敘舊，另外兩位也留言表達下次要再約‎；11月12日8週年當日，成員們紛紛發文慶祝，幾位成員也特別合照紀念。



Lovelyz解散後還能維持著感情密集約會，Lovelinus（粉絲）看了相當欣慰，不過偶爾也會遺憾沒有全員合體，如今總算能實現。完整體出擊的《尹尚的音樂秀》，將在23日本週三晚間10點首播。

▼最後點播Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉，聽過就難忘啊～



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