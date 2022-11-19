[分集剧情]《财阀家的小儿子》高调开播！忠心社员惨遭杀害抛弃，再睁眼竟见到敬仰许久的已故创始人（ep1）

备受期待的宋仲基新剧《财阀家的小儿子》昨晚终於开播，第一集全国收视率达到6.058%，位居JTBC历代第二（第一是《夫妻的世界》），是良好的开端啊！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第一集基本是在预告片基础上增添细节和伏笔，让人看到财阀家族爱恨纠葛的冰山一角！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第一集关键内容！



有能力的尹组长

尹炫优是顺洋集团未来资产管理组的组长，对财阀一家忠心耿耿ing，每天任劳任怨处理烂摊子，从不提问、判断和拒绝。 他没有学历和背景，同事们认为他因此被随意呼来唤去，他自己也同意这一点。



顺阳家因副会长突发重病而面临继承危机，缺乏能力的长孙陈星俊（金南喜 饰）意图藉机占有集团。 尹炫优本著向集团尽忠的精神向陈星俊报告秘密资金一事，被派去海外回收资金时却惨遭灭口。 与此同时，陈家第三代陈睿准向陈星俊发起争权挑战，难道杀害尹炫优的人是她派去的？



敬重的人

工作之外，尹炫优在母亲缺席、父亲无能的家庭中担起家长责任，一直在资助弟弟考试，当听闻弟弟决定开始工作时十分气愤，言语间透露母亲的去世似乎有父亲很大责任。

尹炫优对创始人陈养喆（李星民 饰）十分敬仰，甚至把他的自传背了下来。 在2022年的尹炫优心中，陈养喆是那尊金光闪闪的铜像，但当他穿越回1987年成为顺洋家小儿子时，眼前的陈养喆却一脸阴森，在第二集预告中更堪称暴躁凶狠。 重生后的尹炫优意识到这个家族中藏著害死他的人，对陈养喆一家的看法会发生什么样的转变呢？



那天的事故、演员的儿子

陈养喆的三儿子陈润基（金荣在 饰）娶了女演员李海仁（郑惠英 饰），后者已与顺洋家断交，再出现时揭开陈年往事：她要知道儿子当年事故的真相，愿意以关键股份做交换。 陈星俊也在和父亲争吵时提到「那天的事故」，但都没有明说。 尹炫优重生后变成的正是陈润基的二儿子，看来这个事故也会跟他息息相关！



珍荣短暂出场

第一集里有GOT7珍荣客串，饰演未来资产管理组的申庚敏代理。 他一见到尹炫优就秒变迷弟，各种讨教如何成为像他一样优秀的人，尹炫优也对他的学习能力颇为看好。 然而二人再次相见竟是在异国他乡的悬崖边，申代理站在尹炫优的对立面，称自己只是为财阀家办事而已，就像尹炫优教的那样：不提问、不判断、不拒绝。 话虽然没错，但这个情境下讲出来真的让人好气啊！



下集预告里，尹炫优认清了自己穿越回1987年、变成小儿子陈导俊（金康勋 饰）的事实，根据记忆建议家族支持卢泰愚。 陈养喆逼问他是不是知道未来的事，陈导俊紧张得攥紧拳头。 尹炫优审视这一家人，心中念道：「这里有害死我的人。」 复仇之战即将开始！香港观众可在黄Viu煲剧平台，台观众可到friDay影音追看，每周五、六、日同步更新！



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