金伊娜發文對SHINee鐘鉉表達思念之情「又到了刻骨銘心的時期，感覺時間停留在真空狀態」

近日，作詞家金伊娜表達了對SHINee鐘鉉的思念之情。

金伊娜通過 IG 寫下：「在節目中，我經常毫不猶豫地經常提起鐘鉉，但從幾周前開始嗓子就咯噔地卡住，我想又到了那個時期， 是鐘鉉莫名其妙地刻骨銘心的時期。」



她說：「今天在 Radio 聽到〈Breathe〉時，嗓子哽咽住，差點變聲了。越是這種時候，越要和經歷相同症狀的人一起享受這份思念。」談到對鐘鉉的思念，並分享鐘鉉的三個現場 Live 舞台。

金伊娜對三個影片進行詳細的說明和感想，她表示：「因爲不想面對，所以有些感情像熱氣球一樣漂浮起來。鐘鉉離開的夜晚的感情就是這樣，那種感情很難整理，但是這種感情再活躍一點似乎也不錯。總之，我相信有些人會了解這是什麼意思，夾雜著一些煩躁的悲傷感情。」最後，她說：「我數不清是第幾個週期， 感覺與鐘鉉相關的時間停留在真空狀態。」

貼文一公開，也讓網友紛紛表示：「一大早就哽咽了 想你了鐘鉉」、「怎麼可以表達得這麼準確...」、「無論何時都很想念」、「我好像停留在真空狀態，太有同感」、「說實話我現在看影片還是會流眼淚」、「天冷了就會想起來，但是不想面對，所以又傷心又傷心」、「鐘鉉你過得好吧？好想你 希望你能一直幸福」等等。

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