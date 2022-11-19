LOVELYZ 8周年之际将全员合体！解散1年后的好消息，8人谁都不缺席～

女团Lovelyz去年11月宣布解散，8名成员仅队长Baby Soul与Woollim娱乐续约，一年后终於有好消息全员将合体。

NAVER旗下OTT平台NOW.，昨（18日）下午发布了一则推文， 表示本周三的《尹尚的音乐秀》将直播「Lovelyz 8周年」特辑，「8人完整体见」，且邀请粉丝发送简讯回答「想到Lovelyz就会想到的歌曲、回忆与照片」。



Lovelyz虽然解散一年了，但好感情不灭。今年4月除了Kei，所有成员都惊喜现身睿仁粉丝见面会；8月即便只有6位成员聚餐叙旧，另外两位也留言表达下次要再约‎；11月12日8周年当日，成员们纷纷发文庆祝，几位成员也特别合照纪念。



Lovelyz解散后还能维持著感情密集约会，Lovelinus（粉丝）看了相当欣慰，不过偶尔也会遗憾没有全员合体，如今总算能实现。完整体出击的《尹尚的音乐秀》，将在23日本周三晚间10点直播。

▼最后点播Lovelyz名曲〈Ah-Choo〉，听过就难忘啊～



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