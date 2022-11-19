[分集剧情]《明星经纪人生存记》李瑞镇到底是英雄还是叛徒！剧情高度反转Method娱乐再遇危机（EP3－4）

[有雷]《明星经纪人生存记》前两集的铺陈相当成功，引发观众们对后续剧情的好奇。Method娱乐公司代表猝逝，其太太却想出售公司。李瑞镇与其他三人共同立志抢救Method娱乐，仍须兼顾旗下艺人的各种突发状况。李瑞镇面临家庭、事业等多重危机，他到底是利益导向的叛徒，还是暗中在执行其他计画呢？

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《明星经纪人生存记》麻台旿（李瑞镇饰）与金众敦（徐贤宇饰）正努力为公司开发新案，找来现实中就是婆媳关系的金守美老师与徐孝琳演员，不过两人却因各自不同的原因而不想同剧演出。麻理事与众敦虽然都用各自的方式来说服两人，众敦也体会到了演员们不想被定型，并且总有自己心中想要演出的角色类型。最终也因为金守美老师的智慧而化解了危机，婆媳关系也更进一步。



公司忙得焦头烂额的同时，还遭人检举而必须进行税务调查。麻理事、千齐认（郭善英饰）、众敦与明爱姐闭门讨论，甚至猜测是对手落井下石，麻理事这才说出代表生前挪用公款的事实，所有人开始绷紧神经接受调查。不过千齐认发现稽查员（卢相铉饰）就是她在交友软体上聊天的对象，於是开始主动接近他，虽然一直被不苟言笑的他拒绝，甚至一直出糗，千齐认却还是为了追爱勇往直前，也将迎来下一段恋情。



产后育儿中更等待复出的好莱坞女演员秀贤，苦寻保姆不成而总是无法顺利接戏，即使麻理事为她找到好的机会却也难以顺利进行，正当新手妈妈秀贤苦恼的同时，她以自己在武术学校学会的技能，在路上与前来找麻烦的小屁孩们过招，影片在网路上爆红，经纪人们正在担心她形象受损的同时，却有游戏广告代言找上门，也是一种成功的另类复出。



对打的繁星娱乐虎视眈眈想挖角麻理事，并且要他带走Method娱乐旗下艺人，这消息也立即传遍了公司，加上千齐认指出公司会被查税也是因为麻理事亲自去检举的，想不到麻理事竟一口承认了，大家立即将他视为叛徒。大家气愤不已的同时，传来了原本要收购Method娱乐的公司突然放弃收购的消息，所有人这才发现，麻理事所做的一切，让业界传遍消息，都是为了阻止公司落入别人手里，大家则又将他视为反转的英雄。不过千齐认也从稽核员手中的资料发现，代表挪用公款的金额远远超乎他们想像，Method很可能面临倒闭危机！



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