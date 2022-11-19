《帶輪子的家4》預告：《偶一天》金惠奫、李宰旭乘著秋意前來拜訪！路雲：「他們是我最愛的朋友」

《帶輪子的家4》預告：《偶一天》金惠奫、李宰旭乘著秋意前來拜訪！路雲：「他們是我最愛的朋友」

綜藝   2022年11月19日   星期六11:02   Hui  

（封面圖源：MBC@《意外發現的一天》劇照；friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）

《偶一天》端午（金惠奫）、哈魯（路雲）、白經（李宰旭）於《帶輪子的家4》重逢！

（圖源：MBC@《意外發現的一天》劇照）
還記得3年前（2019年）播出的MBC漫改劇《意外發現的一天》（《偶然發現的一天》）嗎？該部作品由金惠奫、路雲、李宰旭等主演，他們分別飾演端午、哈魯、白經，於當時擁有高人氣。近期，路雲作為「新忙內」加盟tvN療癒綜藝《帶輪子的家4》，金惠奫和李宰旭也承著秋意前來拜訪，該期節目將於下週播出。

（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
三位年輕演員興奮地向鏡頭問好，能感受到他們的活力和青春。路雲表示：「他們是我最愛的朋友。」

（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
因為金惠奫想吃辣牛肉湯，路雲親自下廚。李宰旭忍不住吐槽：「你站在平底鍋前感覺好奇怪」，路雲馬上反駁：「我會煮啦！」真朋友就該這樣吵吵鬧鬧XD

（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
但沒過多久，路雲的底氣漸漸消失：「我…廚藝還行」，而試吃後的李宰旭發表感言：「你到底加了多少大醬？」路雲的料理實力究竟如何呢？

（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
他們還一起去騎腳踏車，感受秋天的微風，青春紀錄片再次上演，看起來相當幸福。

（圖源：friDay影音@《帶輪子的家4》畫面截圖）
三位小可愛與大哥們成東鎰、金希沅來張美美的自拍，作為一天的結束。另外，路雲目前與曹寶兒拍攝新劇《這戀愛不可抗力》，金惠奫與呂珍九、趙怡賢、羅人友、裴仁爀等合作電影《同感》，已於16日上映，李宰旭則將以‎《還魂：光與影》‎回歸小螢幕。

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