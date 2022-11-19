《還魂：光與影》新預告：高允貞與李宰旭、黃旼炫重逢，李宰旭拔刀對著申承浩，陰陽玉多次出現將成為劇情重要推手

曾經感情不錯（？）的張煜（李宰旭 飾）和世子（申承浩 飾），最後還是變成對立關係嗎？

描述《還魂》三年後的故事之《還魂：光與影》將於下月（12月）10日首播。李宰旭繼續出演男主角「張煜」，而在第1季以「特別出演」的方式出現的高允貞，則作為女主角出演第2季。在團體海報裡，已經沒有第1季女主角庭沼珉飾演「無德」的身影。

首版概念海報中，可以看到十指緊扣前的兩隻手，上面還掛著一對陰陽玉，畫面相當唯美。在第1季裡，陰陽玉可謂徒弟張煜與師父無德的「定情之物」，意義非凡。而李宰旭與高允貞的單人海報上則分別寫著「不祥又瘋狂的傢伙，我當時就該死去」、「我想知道我到底是誰」的文字。

繼‎第一版預告影片‎後，官方再公開新預告。張煜帶著悲痛、悔恨的心情表示：「連曾經許諾過的人都無法守護的話，我還能守護什麼呢？」畫面中的他，儼然殺紅了眼；擁有落壽面孔的神祕女人頭痛欲裂，眼珠子中有「還魂人」的記號。張煜手握紅色的陰陽玉，他找到落壽了嗎？

另一方面，張煜拔刀向著世子，世子問：「你手裡的那把（落壽的）劍，也知曉你的悲傷和憤怒嗎？」徐律（黃旼炫 飾）則拉住落壽的手，帶著淚眼將她擁入懷中：「我有了想要承擔的事情，這次該輪到我了。」呼應首版概念海報，影片尾聲是十指緊扣的雙手，張煜下定決心：「為了守護，我決定接受這場戰役。」

▲回顧第1季張煜和世子的‎「兄弟情」‎，還是覺得很有意思啊！

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