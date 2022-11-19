《还魂：光与影》新预告：高允贞与李宰旭、黄旼炫重逢，李宰旭拔刀对著申承浩，阴阳玉多次出现将成为剧情重要推手

曾经感情不错（？）的张煜（李宰旭 饰）和世子（申承浩 饰），最后还是变成对立关系吗？

描述《还魂》三年后的故事之《还魂：光与影》将於下月（12月）10日首播。李宰旭继续出演男主角「张煜」，而在第1季以「特别出演」的方式出现的高允贞，则作为女主角出演第2季。在团体海报里，已经没有第1季女主角庭沼珉饰演「无德」的身影。

首版概念海报中，可以看到十指紧扣前的两只手，上面还挂著一对阴阳玉，画面相当唯美。在第1季里，阴阳玉可谓徒弟张煜与师父无德的「定情之物」，意义非凡。而李宰旭与高允贞的单人海报上则分别写著「不祥又疯狂的家伙，我当时就该死去」、「我想知道我到底是谁」的文字。

继‎第一版预告影片‎后，官方再公开新预告。张煜带著悲痛、悔恨的心情表示：「连曾经许诺过的人都无法守护的话，我还能守护什么呢？」画面中的他，俨然杀红了眼；拥有落寿面孔的神秘女人头痛欲裂，眼珠子中有「还魂人」的记号。张煜手握红色的阴阳玉，他找到落寿了吗？

另一方面，张煜拔刀向著世子，世子问：「你手里的那把（落寿的）剑，也知晓你的悲伤和愤怒吗？」徐律（黄旼炫 饰）则拉住落寿的手，带著泪眼将她拥入怀中：「我有了想要承担的事情，这次该轮到我了。」呼应首版概念海报，影片尾声是十指紧扣的双手，张煜下定决心：「为了守护，我决定接受这场战役。」

▲回顾第1季张煜和世子的‎「兄弟情」‎，还是觉得很有意思啊！

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