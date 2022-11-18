《吉力馬札羅山》尹恩惠&孫浩俊相處自在冒粉紅泡泡，網喊「好心動」「真的很相配」

《人生至少一次，吉力馬札羅》上週六播出第3集後，官方隔天迅速剪輯出尹恩惠與孫浩俊相處的精華影片，影片不到一個禮拜已破80萬觀看次數！

由於Uie與效定前往保護區觀賞野生動物，便留下尹恩惠與孫浩俊獨處。孫浩俊起床就開始做早餐，讓向來執掌廚房的尹恩惠愣了一下，尹恩惠說：「我本來想說要不要煮湯。」孫浩俊回應：「肚子餓了，而且妳昨天不是忙到很晚嗎？」對話相當暖心。



兩人吃完飯一同逛街喝下午茶，雙方的體貼動作都被鏡頭捕捉！在大馬路上時，孫浩俊見有車經過，主動走到外圍讓尹恩惠走裡面；喝咖啡時，尹恩惠想將首上咖啡讓孫浩俊也嘗嘗，拿衛生紙擦了一下喝過的杯緣處再遞過去。



尹恩惠聊起自己從沒有那麼悠閒，表示自己20幾歲時都在拚事業，休息反而會不安，孫浩俊聽了鼓勵她：「妳做得很好。」影片最後則以Uie和效定發送的影像訊息做結尾。



尹恩惠與孫浩俊自在相處一下午，誰能想到前一集尹恩惠還放不開，不知道怎麼對孫浩俊說平語，是孫浩俊先開口打破僵局呢！（Uie效定都為兩人的進一步尖叫～）



尹恩惠與孫浩俊相處的精華影片，標題斗大寫著「贊成這組合」且贊同兩人同齡化學反應太好，根本是認證Love Line誕生啊！



網友看完影片興奮留言「車勝元曾說孫浩俊總讓身邊的人很自在，而尹恩惠和誰相處都很化學反應，兩人一起拍電視劇吧」、「看到這兩人怎麼老是心動呢，星期六何時再來」、「處在一起不用說很多話也覺得溫暖，瑣碎的事情也會互相稱讚、互相幫忙，神奇的是，兩個人剛認識就處得很舒服愉快。看見他們周遭的空氣都變溫暖了，真的很相配」……等等。

▼加碼尹恩惠與孫浩俊破冰開講平語時刻（10:11開始，謝謝Uie撮合啊～）



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