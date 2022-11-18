《吉力马札罗山》尹恩惠&孙浩俊相处自在冒粉红泡泡，网喊「好心动」「真的很相配」

《人生至少一次，吉力马札罗》上周六播出第3集后，官方隔天迅速剪辑出尹恩惠与孙浩俊相处的精华影片，影片不到一个礼拜已破80万观看次数！

由於Uie与效定前往保护区观赏野生动物，便留下尹恩惠与孙浩俊独处。孙浩俊起床就开始做早餐，让向来执掌厨房的尹恩惠愣了一下，尹恩惠说：「我本来想说要不要煮汤。」孙浩俊回应：「肚子饿了，而且你昨天不是忙到很晚吗？」对话相当暖心。



两人吃完饭一同逛街喝下午茶，双方的体贴动作都被镜头捕捉！在大马路上时，孙浩俊见有车经过，主动走到外围让尹恩惠走里面；喝咖啡时，尹恩惠想将首上咖啡让孙浩俊也尝尝，拿卫生纸擦了一下喝过的杯缘处再递过去。



尹恩惠聊起自己从没有那么悠闲，表示自己20几岁时都在拚事业，休息反而会不安，孙浩俊听了鼓励她：「你做得很好。」影片最后则以Uie和效定发送的影像讯息做结尾。



尹恩惠与孙浩俊自在相处一下午，谁能想到前一集尹恩惠还放不开，不知道怎么对孙浩俊说平语，是孙浩俊先开口打破僵局呢！（Uie效定都为两人的进一步尖叫～）



尹恩惠与孙浩俊相处的精华影片，标题斗大写著「赞成这组合」且赞同两人同龄化学反应太好，根本是认证Love Line诞生啊！



网友看完影片兴奋留言「车胜元曾说孙浩俊总让身边的人很自在，而尹恩惠和谁相处都很化学反应，两人一起拍电视剧吧」、「看到这两人怎么老是心动呢，星期六何时再来」、「处在一起不用说很多话也觉得温暖，琐碎的事情也会互相称赞、互相帮忙，神奇的是，两个人刚认识就处得很舒服愉快。看见他们周遭的空气都变温暖了，真的很相配」……等等。

▼加码尹恩惠与孙浩俊破冰开讲平语时刻（10:11开始，谢谢Uie撮合啊～）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻