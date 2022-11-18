創下超高觀看數！柳俊烈現身Twitch直播暢聊，直播主：「不敢相信你跟惠利交往XD」

柳俊烈展現另一面魅力！

以好青年形象著稱的韓國演員柳俊烈，因演出《社交恐懼症》而受到大眾注目，接著在《請回答1988》中，因為演出角色「狗正八」而爆紅，之後接連演出的作品皆有極佳口碑與成績，代言廣告接到手軟！



而除了戲劇影視表現亮眼，現實中愛情生活也是甜蜜蜜！和女友惠利交往多年，不僅感情十分穩定，先前惠利還為拍攝中的男友送上應援咖啡車，貼心舉動閃瞎大家啦！



最近在直播平台Twitch上，大家發現一個直播影片竟莫名有超高觀看數，才發現原來柳俊烈現身其中！漫畫創作者兼直播主李末年邀柳俊烈來工作室玩，大家一起東聊西聊、暢談動漫、小說及電影等等，其中李末年提起，聽到柳俊烈和惠利宣布交往消息時，他「感到十分困惑！」這一席話瞬間笑翻大家。



~응팔이야기중~

침착맨 : 그.. 극 중 이름 뭐더라.. 어남..

류준열 : 정환이

침착맨 : 정환이랑 됐죠?

박정민 : 아뇨아뇨.. (빠른수신호)

류준열 : 저기.. 보검씨..

침착맨 : .. 택이랑 됐어?

뭐가 중요해.. pic.twitter.com/EW0wA088dQ — 도박중독치료센터설식이라이옹~ (@kingbaboo99) November 17, 2022

這個輕鬆聊天的直播除了創下驚人觀看次數，且時長長達數小時！結束後粉絲紛紛湧入柳俊烈粉絲頁，表示超開心可以在直播看到他！甚至詢問他何時再上直播？不少人也說：能看到柳俊烈的另一面真是太好了～



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞