樂團出動！FTIsland、CNBLUE、N.Flying擔任製作人，加盟韓日合作選秀節目《The Idol Band》

樂團出動！FTIsland、CNBLUE、N.Flying擔任製作人，加盟韓日合作選秀節目《The Idol Band》

綜藝   2022年11月17日   星期四18:12   Sani  

（封面圖源：FNC娛樂）

韓日合作樂團生存節目《THE IDOL BAND ： BOY's BATTLE》今日公開製作人名單，韓國由FTIsland、CNBLUE、N.Flying擔任，日本由「感覺PIERO」和「KEYTALK」兩個樂團擔任。

《THE IDOL BAND ： BOY's BATTLE》是一檔韓日合作選秀節目，旨在挖掘能引領全球大眾音樂、兼具實力與外形、擅長樂器表演的男子偶像樂團，由日本TBS電視台和韓國「樂團名家」FNC娛樂擔任企劃，SBS Medianet負責製作。

節目請來5組樂團擔任製作人，其中韓國製作人就是FTIsland、CNBLUE、N.Flying。 這三個團的出道時間橫跨15年，風格也各不相同，但對待音樂的真心有目共睹。 節目中他們不僅將展現音樂製作方面的實力，也會作為前輩分享經驗和力量，引領參賽者站上世界級的舞台。
（圖源：FNC娛樂）

日本這邊的製作人「感覺PIERO」和「KEYTALK」都擅長具爆發力的搖滾曲風和原創製作，不僅出演很多搖滾音樂節，也為多部電視劇和動畫片製作主題曲，十分活躍。
（圖源：TBS，SBS M）

此外，FNC娛樂的創辦人兼總製作人韓成豪，日本老牌人氣搖滾樂團「亂射Q」隊長兼吉他手Hatake也將作為Special Master加盟節目。
（圖源：TBS，SBS M，FNC娛樂）

《THE IDOL BAND》將於12月正式開播，韓國通過SBS M和SBS FiL頻道播出，日本由TBS電視台播出。

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