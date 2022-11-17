馬東石IG報喜：「《犯罪都市3》已拍攝完畢，《犯罪都市4》正同時進行拍攝中！」釣出孫錫求留言回應！

演員馬東石透過IG公開了《犯罪都市3》最新劇照，怪物刑警馬錫道又再度出拳了！而與馬東石合作《犯罪都市2》的演員孫錫求，也不忘到馬東石IG下留言回應。

演員馬東石透過IG傳達自己的近況，由馬東石參與製作的電影《犯罪都市》系列在第一與第二集紛紛創下票房佳績，即使在疫情之下《犯罪都市2》在韓仍衝出千萬票房！不僅他的鐵拳為觀眾們帶來前所未有的快感，劇情也非常豐富精彩，而之前馬東石早已公開《犯罪都市》系列至少要拍到8集，日前也傳出好消息第三集已拍攝完成！



馬東石於11月15日透過自己的SNS表示：「《犯罪都市3》已拍攝完畢，《犯罪都市4》正同時進行拍攝中，也將會好好的收尾！」同時也公開了相關劇照，令粉絲們相當期待。而在《犯罪都市2》中飾演最大惡人姜海相的演員孫錫求也在底下留言回應：「辛苦了！」原來本身行程滿檔的孫錫求也相當關注《犯罪都市》系列呢！



另外他也不忘同時宣傳自己即將在12月2日在台上映的喜劇電影《整形帝王》，馬東石將與《作家我就爛》吳娜拉、《機智醫生生活》鄭敬淏共同打造整形事業幫大家變美！《犯罪都市3》仍由李相龍導演執導，將迎來新惡人李浚赫，以及新加入的演員們包含國村隼、李凡秀、全錫浩、高圭弼等，令人相當期待。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞