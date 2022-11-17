又一超强卡司！谍报时代电影《哈尔滨》集合玄彬、朴正民、赵宇镇、全汝彬、刘在明与朴勋！11月20日开拍

电影《哈尔滨》由导演禹民镐执导，超强卡司包含了准爸爸《机密同盟2》玄彬、《魔鬼对决》朴正民、《毒枭圣徒》赵宇镇、《黑道律师文森佐》全汝彬、《收尸人》刘在明以及《韩山岛海战》朴勋，本片并预计在11月20日开拍。

由电影《内部者们》《南山的部长们》等每部作品都揭露时代秘辛，让观众们经验的导演禹民镐，接下来的大作《哈尔滨》也在今日官宣主要演员卡司。《哈尔滨》也是继2020年《南山的部长们》之后睽违近3年导演再度回归的作品，将由玄彬、朴正民、赵宇镇、全汝彬、刘在明以及朴勋共同演出，消息一出令粉丝们相当期待。



《哈尔滨》描述1909年，在距离祖国相当遥远的哈尔滨，为了找回被日本抢夺的大韩民国，赌上生命的独立运动斗士们的故事，属於谍报动作电影。所有人都必须牢记的大韩义军参谋总长安重根，将由玄彬饰演。玄彬在电视剧《爱的迫降》的演出获得超高人气，近期的《机密同盟2》同样创下票房佳绩，婚后人气不减，新婚生活备受瞩目。本次角色也将突显在那样的时代下安重根的责任感以及复杂的内心世界。



曾在《魔鬼对决》《分手的决心》《奇迹：给总统的一封信》相当有存在感的朴正民，更是挑战过许多不同题材，属於天才型演员的他，这次在《哈尔滨》中将演出将国家放在首位的独立斗士禹徳顺一角，也是他尚未挑战过的角色，朴正民将再度展现他的独特魅力。



而曾因与禹导演合作《内部者们》受到导演赞赏的演员赵宇镇，更是拥有深厚演技，也受到观众们的肯定，在最近的影集《毒枭圣徒》以及电影《永生战》《外星＋人》等也都有令人印象深刻的演出，这次他将饰演与安重根一起努力寻回祖国的独立斗士金尚贤。



全汝彬同样饰演片中的独立军，曾透过电视剧《黑道律师文森佐》以及近期的《天外谜踪》等作品深受观众们喜爱，最近也正在与安孝燮合作《在你的时间里》，在本片中她也将展现不同凡响的魅力。而也将饰演安重根义士的助力崔载炯一角的，则是在《秘密森林》《梨泰院CLASS》《收尸人》等展现超强存在感，沉著演技令人信赖。最后在《韩山岛海战》《机密同盟2》都非常活跃的朴勋，将饰演反派日本人角色。



为拍摄本作品，玄彬也曾独自走访安重根义士纪念馆，所有的演员也表示将竭尽全力去理解当时那样的时代背景之下，独立斗士们的勇气，虽然诠释这些英雄们不免有些压力，但大家都期许自己将会尽最大努力进行拍摄。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻