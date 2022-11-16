《財閥家的小兒子》11月18日起每週播出三集！在鬼門關前走一遭的宋仲基如何華麗回歸

因選角華麗而未演先轟動的JTBC《財閥家的小兒子》終於在11月18日晚間10點30分要正式首播了，宋仲基的人生將捲土重來，進行他未完成的復仇。

《財閥家的小兒子》劇情描述替財閥一家人評估資產風險的管理師秘書尹賢宇（宋仲基飾）以財閥家的小兒子陳道俊（宋仲基飾）的身份回歸，活出第二奇幻人生的故事。從1980年代到2000年代，以巨變的時代為背景所展開的複雜謎團以及陰謀，超乎想像的繼承鬥爭與角色扮演，帶領觀眾來到這場回歸記。由《60天指定倖存者》與《成均館緋聞》的作家金泰熙與新人作家張恩在執筆，由《W兩個世界》與《她很漂亮》的導演鄭大允執導，更有大家期待的演員宋仲基、李星民、申鉉彬等共同演出。



公開的預告中，被抓到懸崖邊還中槍落入海中的宋仲基，原本是一位相當有自己原則並且忠心耿耿的資產管理組長，總是默默承受著財閥一家人的言語侮辱等，但終於讓他等到了一個機會，他接到了一個任務，必須找回集團在海外的資產，但看似他已經成功完成了任務，卻讓他來到了死亡的懸崖邊上。一聲槍響他隨即落海，第一段人生結束卻也開啟了下一段人生。1987年他成了年輕的陳道俊，財閥家的小兒子。「這些人當中就有著殺害我的兇手」陳道俊如何開始復仇？



宋仲基將飾演財閥家的忠實秘書尹賢宇，以及小兒子陳道俊兩個角色。他曾經是為財閥解決財務問題的重要人物，卻被冤枉並拋棄，以小兒子的角色回歸，為了復仇而投入財產繼承的爭奪戰。李星民飾演財閥家的總裁陳良哲，對於金錢有無限的渴望，個性冷酷且毫不留情面。申鉉彬則是飾演檢察官徐敏英，法律名門出身的她專門打擊貪腐，鎖定這個集團深入調查。



《財閥家的小兒子》將於11月18日晚間首播，每週播出三集。



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