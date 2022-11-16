《财阀家的小儿子》11月18日起每周播出三集！在鬼门关前走一遭的宋仲基如何华丽回归

因选角华丽而未演先轰动的JTBC《财阀家的小儿子》终於在11月18日晚间10点30分要正式首播了，宋仲基的人生将卷土重来，进行他未完成的复仇。

《财阀家的小儿子》剧情描述替财阀一家人评估资产风险的管理师秘书尹贤宇（宋仲基饰）以财阀家的小儿子陈道俊（宋仲基饰）的身份回归，活出第二奇幻人生的故事。从1980年代到2000年代，以巨变的时代为背景所展开的复杂谜团以及阴谋，超乎想像的继承斗争与角色扮演，带领观众来到这场回归记。由《60天指定幸存者》与《成均馆绯闻》的作家金泰熙与新人作家张恩在执笔，由《W两个世界》与《她很漂亮》的导演郑大允执导，更有大家期待的演员宋仲基、李星民、申铉彬等共同演出。



公开的预告中，被抓到悬崖边还中枪落入海中的宋仲基，原本是一位相当有自己原则并且忠心耿耿的资产管理组长，总是默默承受著财阀一家人的言语侮辱等，但终於让他等到了一个机会，他接到了一个任务，必须找回集团在海外的资产，但看似他已经成功完成了任务，却让他来到了死亡的悬崖边上。一声枪响他随即落海，第一段人生结束却也开启了下一段人生。1987年他成了年轻的陈道俊，财阀家的小儿子。「这些人当中就有著杀害我的凶手」陈道俊如何开始复仇？



宋仲基将饰演财阀家的忠实秘书尹贤宇，以及小儿子陈道俊两个角色。他曾经是为财阀解决财务问题的重要人物，却被冤枉并抛弃，以小儿子的角色回归，为了复仇而投入财产继承的争夺战。李星民饰演财阀家的总裁陈良哲，对於金钱有无限的渴望，个性冷酷且毫不留情面。申铉彬则是饰演检察官徐敏英，法律名门出身的她专门打击贪腐，锁定这个集团深入调查。



《财阀家的小儿子》将於11月18日晚间首播，每周播出三集。



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