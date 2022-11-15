金東旭&秦基周新劇雙雙變身時空旅行者！《偶然遇見的你》劇照陸續公開，1987時空旅行即將展開

KBS 2TV已開始宣傳全新水木劇《偶然遇見的你》，男女主角金東旭與秦基周的劇照紛紛釋出。

《偶然遇見的你》主題為一對被困在1987年的男女之間奇怪卻又美麗的時空旅行記，劇情描述為了尋找連續殺人案真相的男人「尹海俊」，和想要阻止父母結婚的女人「白允英」，兩人相遇後發現彼此的目標相互重合。

金東旭飾演「尹海俊」是名時空旅行者，職業記者出身的主播。他生於富裕家庭、頭腦靈活且生活不虞匱乏，不過從小便有著和家人有關的傷痛。這樣的他，偶然遇見了白允英，兩個人一起被困在1987年。



「白允英」同樣是時空旅行者，由秦基周飾演。白允英是個曾經有作家夢、單純且盡心盡力的社畜，一個平凡的出版社員工。她同時也是在沒有Wi-Fi的地方會極度不安，很實際的都市女人。這樣的她，偶然來到了1987年展開了時空旅行。



尹海俊與白允英的「1987時空旅行」會是什麼樣子呢？預告海報透露了一些訊息。舊型汽車、火柴盒與黑膠唱片元素均直指過往年代，汽車款海報標明「時空機器」，火柴盒款海報標明「線索」並寫著「讀書的女人很危險」，懸疑感十足。



《偶然遇見的你》預計會在明年1月與觀眾見面，除了金東旭、秦基周主演之外，還有徐智慧（1996年生）、李元鄭、金鐘受、林鍾允、金惠恩……等等演員參演，由於部分只演現代，部分只演1987年，所以陣容相當龐大。



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