贈票：CNBLUE姜敏赫的台灣粉絲見面會門票

CNBLUE的可愛鼓手姜敏赫要來台灣跟大家見面了！有想見他的BOICE買不到票嗎？沒關係，現在KSD給你一個機會可以獲得呢，快來看看吧！

詳情請參考以下：

送出： CNBLUE姜敏赫的台灣粉絲見面會門票２組（一組2張，門票價位為$3,880）

演出日期：12月4日（星期日）

演出時間: 下午6點（當地時間）

演出場地: TICC

活動日期：即日起至11月20日

公佈日期：11月21日中午

（於此頁面公佈！）

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＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／門票需要得獎者到現場認領及觀賞

CNBLUE成員姜敏赫在12月4日以臺灣地區爲起點，正式展開海外個人粉絲見面會。演員兼樂隊成員姜敏赫不久前也在綜藝節目中展現了多才多藝的魅力。 此外，擁有衆多海外粉絲的姜敏赫也經常通過SNS頻道與全球粉絲進行了很多交流，時隔許久將再次與臺灣粉絲見面的姜敏赫，終於將於12月4日在臺灣臺北TICC首次舉行了個人單獨粉絲見面會。姜敏赫爲了給臺灣粉絲留下珍貴的回憶，正在努力準備演出內容，希望大家在臺北TICC一起度過愉快的時光。



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：阿爾發音樂股份有限公司

圖片: 阿爾發音樂股份有限公司提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

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