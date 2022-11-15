INFINITE成員李成種11月18日即將登台~喊話要粉絲一起來玩！

韓團INFINITE成員李成種將在11月18日於「Zepp New Taipei」（新莊宏匯廣場8樓）舉行首場海外粉絲見面會。李成種還親筆用中文寫下「準備好瘋狂的玩嗎？一起創造美好的回憶」期待屆時抵台後，可以跟粉絲們一起狂歡。據了解，見面會上，李成種會把至今爲止沒有展現過的樣子，全部展示給大家，還會把過去他在舞台上的種種經典，全都在台呈現。

這是李成種在海外的首場個人見面會，他本人不僅好看帥氣，唱歌也好聽，見面會上，成種將會把至今爲止沒有展現過的樣子，全部展示給大家，還會安排粉絲們有近距離互動和粉絲們一起大玩遊戲，是一場超值到不行的見面會。希望所有INSPIRIT一起準備好來享受滿滿的檸檬糖泡泡。粉絲福利部分，除了已公開的粉絲福利「海報、簽名口罩、筆記本」以及擊掌資格外，還會抽「團體照（10人一組)」、拍立得等，當天現場還有很多讓人心動的福利。



為了這次首場海外粉絲見面會，也是李成種史上第一次，準備給台灣粉絲見面會許多最特別的「檸檬糖式寵粉」福利，幸運的粉絲，還有可能被成種親自在手掌心裡畫上愛心？李成種也談到，在他16歲當練習生的時候，是經過很多的努力及學習後，才能夠成為萬眾矚目的明星；藉此也跟台灣正在準備朝演藝工作者的青年朋友們相互勉勵。李成種也說：我會唱很多歌喔，我也跳很多舞，我也為大家準備了很多禮物，所以千萬不要錯過了，想你們，本週見。

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