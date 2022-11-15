金东旭&秦基周新剧双双变身时空旅行者！《偶然遇见的你》剧照陆续公开，1987时空旅行即将展开

KBS 2TV已开始宣传全新水木剧《偶然遇见的你》，男女主角金东旭与秦基周的剧照纷纷释出。

《偶然遇见的你》主题为一对被困在1987年的男女之间奇怪却又美丽的时空旅行记，剧情描述为了寻找连续杀人案真相的男人「尹海俊」，和想要阻止父母结婚的女人「白允英」，两人相遇后发现彼此的目标相互重合。

金东旭饰演「尹海俊」是名时空旅行者，职业记者出身的主播。他生於富裕家庭、头脑灵活且生活不虞匮乏，不过从小便有著和家人有关的伤痛。这样的他，偶然遇见了白允英，两个人一起被困在1987年。



「白允英」同样是时空旅行者，由秦基周饰演。白允英是个曾经有作家梦、单纯且尽心尽力的社畜，一个平凡的出版社员工。她同时也是在没有Wi-Fi的地方会极度不安，很实际的都市女人。这样的她，偶然来到了1987年展开了时空旅行。



尹海俊与白允英的「1987时空旅行」会是什么样子呢？预告海报透露了一些讯息。旧型汽车、火柴盒与黑胶唱片元素均直指过往年代，汽车款海报标明「时空机器」，火柴盒款海报标明「线索」并写著「读书的女人很危险」，悬疑感十足。



《偶然遇见的你》预计会在明年1月与观众见面，除了金东旭、秦基周主演之外，还有徐智慧（1996年生）、李元郑、金钟受、林钟允、金惠恩……等等演员参演，由於部分只演现代，部分只演1987年，所以阵容相当庞大。



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