赠票：CNBLUE姜敏赫的台湾粉丝见面会门票

CNBLUE的可爱鼓手姜敏赫要来台湾跟大家见面了！有想见他的BOICE买不到票吗？没关系，现在KSD给你一个机会可以获得呢，快来看看吧！

详情请参考以下：

送出： CNBLUE姜敏赫的台湾粉丝见面会门票２组（一组2张，门票价位为$3,880）

演出日期：12月4日（星期日）

演出时间: 下午6点（当地时间）

演出场地: TICC

活动日期：即日起至11月20日

公布日期：11月21日中午

（於此页面公布！）

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＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／门票需要得奖者到现场认领及观赏

CNBLUE成员姜敏赫在12月4日以台湾地区爲起点，正式展开海外个人粉丝见面会。演员兼乐队成员姜敏赫不久前也在综艺节目中展现了多才多艺的魅力。 此外，拥有衆多海外粉丝的姜敏赫也经常通过SNS频道与全球粉丝进行了很多交流，时隔许久将再次与台湾粉丝见面的姜敏赫，终於将於12月4日在台湾台北TICC首次举行了个人单独粉丝见面会。姜敏赫爲了给台湾粉丝留下珍贵的回忆，正在努力准备演出内容，希望大家在台北TICC一起度过愉快的时光。



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：阿尔发音乐股份有限公司

图片: 阿尔发音乐股份有限公司提供

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- 上述礼品为非卖品

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