「今年的聖誕節也...」李棟旭被發現6年裡一直都是單身的證據XD

這個節日讓李棟旭不小心暴露了6年來他都是單身。

12月有一個重要的節日就是聖誕節，這也是韓國人喜歡的節日之一，不少人都選擇和戀人一起度過，而李棟旭最近這些年的聖誕節都是和這位男星在一起！喜歡在Universe PM（Private Message）上瘋狂營業的李棟旭最近又和粉絲聊上了，粉絲問他：「今年聖誕節又和曹世鎬一起？」李棟旭回復：「今年的聖誕節幸好有拍攝，聖誕節、年末、年初都有工作。」公開了聖誕節計劃。 粉絲之所以這麼問是因為都是單身漢的李棟旭和曹世鎬最近5、6年裡都在一起過聖誕節，此前李棟旭還在《劉QUIZ》裡提到過。



節目中李棟旭被問「聽說聖誕節和曹世鎬、放送藝人南昌熙一起過，是真的嗎？」 ，他回答：「老實說已經這樣過聖誕節5、6年了。」三人的友情令不少觀眾驚訝，李棟旭解釋：「也不做什麼，就是一起吃個晚飯喝杯酒，就結束了，這樣到淩晨1、2點鐘，各回各家。」當時聽得劉在錫調侃：「聽說你和曹世鎬、南昌熙在一起是為了突顯自己」，逗得全場哈哈大笑。



李棟旭和曹世鎬因2014年一同合作過綜藝節目《ROOMMATE》而熟悉起來，兩人在節目結束後也一直保持聯繫。 雖然今年李棟旭聖誕節要工作，但不少粉絲也從他的話語中推測出他在過去的6、7年一直未談戀愛。

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