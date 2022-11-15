《人生勝利組》女二妍雨曾是李敏鎬緋聞女友：一切都是遊戲惹的禍

妍雨再一次解釋了和頂流男星李敏鎬的緋聞。

玄幻韓劇《人生勝利組》正式落下帷幕，妍雨在其中扮演女二號「吳如真」，首爾第一高中的女神，擁有漂亮的外貌、聰明的頭腦，性格高傲、滿口謊言，為滿足慾望不擇手段，再現了韓劇中經典的蛇蝎女二號形象。



戲中是毒辣女二，戲外的妍雨實則活潑可人，充滿了元氣，還自爆平時的娛樂消遣就是玩遊戲，最愛《英雄聯盟》、《絕地求生》、《守望先鋒》等，「最近老是聽到一些讓我多多學習表演的話，拍完《人生勝利組》之後確實玩了很多，在朋友中實力不差。 」

民眾對於妍雨的印象，除了她曾是女團MOMOLAND一員以外，不少人知道她還是因為她與韓流男神李敏鎬之間的緋聞。 2021年8月，D社突然曝光了李敏鎬和妍雨的戀情，稱李敏鎬他親自開著車去接妍雨，兩人前往COEX MEGABOX電影院，看了深夜電影，之後還開著車去兜風。妍雨過生日時第一個為她慶生的也是李敏鎬，不過很快李敏鎬所屬經紀公司就出來闢謠了，稱兩人並未戀愛。



當初兩人爆出緋聞時，雙方熟人就表示：「李敏鎬和妍雨都很喜歡遊戲，也都喜歡看電影，相似的興趣愛好使他們變得更加親近。 」這次殺青採訪中，妍雨再一次澄清，她和李敏鎬的緋聞單純就是因為遊戲引起的烏龍事件，「那也是我人生中第一次經歷的大事件，完全沒想到，非常堂皇，正如之前所說的，那都不是事實，只是因為玩遊戲變得很熟而已。當時還是早上，都頭疼了。 」

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