《人生胜利组》女二妍雨曾是李敏镐绯闻女友：一切都是游戏惹的祸

妍雨再一次解释了和顶流男星李敏镐的绯闻。

玄幻韩剧《人生胜利组》正式落下帷幕，妍雨在其中扮演女二号「吴如真」，首尔第一高中的女神，拥有漂亮的外貌、聪明的头脑，性格高傲、满口谎言，为满足欲望不择手段，再现了韩剧中经典的蛇蝎女二号形象。



戏中是毒辣女二，戏外的妍雨实则活泼可人，充满了元气，还自爆平时的娱乐消遣就是玩游戏，最爱《英雄联盟》、《绝地求生》、《守望先锋》等，「最近老是听到一些让我多多学习表演的话，拍完《人生胜利组》之后确实玩了很多，在朋友中实力不差。 」

民众对於妍雨的印象，除了她曾是女团MOMOLAND一员以外，不少人知道她还是因为她与韩流男神李敏镐之间的绯闻。 2021年8月，D社突然曝光了李敏镐和妍雨的恋情，称李敏镐他亲自开著车去接妍雨，两人前往COEX MEGABOX电影院，看了深夜电影，之后还开著车去兜风。妍雨过生日时第一个为她庆生的也是李敏镐，不过很快李敏镐所属经纪公司就出来辟谣了，称两人并未恋爱。



当初两人爆出绯闻时，双方熟人就表示：「李敏镐和妍雨都很喜欢游戏，也都喜欢看电影，相似的兴趣爱好使他们变得更加亲近。 」这次杀青采访中，妍雨再一次澄清，她和李敏镐的绯闻单纯就是因为游戏引起的乌龙事件，「那也是我人生中第一次经历的大事件，完全没想到，非常堂皇，正如之前所说的，那都不是事实，只是因为玩游戏变得很熟而已。当时还是早上，都头疼了。 」

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