「不要這麼明顯！」Red Velvet Joy與歌手Crush公開戀愛原受祝福，近日卻引起粉絲反感

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偶像一爆發戀愛傳聞，往往會引起諸多非議，甚至被認為是「偶像失格」。然而SM女團Red Velvet成員Joy，當初被爆出和歌手Crush熱戀後，所屬社之後也證實戀愛消息，不過兩人形象良好，反獲得眾粉絲支持。



如今兩人不只穩定交往，事業也蒸蒸日上，同為歌手甚至獲封為「耳膜CP」。Crush在退伍後發行新曲、和天團BTS成員J-Hope合作《Rush Hour》，一連上了數個節目宣傳皆引起廣泛討論，不只上了綜藝《我獨自生活》，更在IU的YouTube頻道露面宣傳，強勢回歸歌壇！



當初因為被拍到一起遛狗的外出照而曝光戀情，大方認愛後兩人也不再過度遮掩，先前還被發現Joy的戀愛小帳號誤設成公開狀態、在照片中也被粉絲發現各種蛛絲馬跡，也會在社群上互按愛心互動。這一系列戀愛舉動，竟然開始引起部分粉絲反感，認為即便公開戀愛、獲得祝福，然而女方身分仍是偶像，這些舉動讓粉絲感到「眼裡沒有我們？」



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