淨漢現身日本SEVENTEEN快閃店竟無人識！粉絲：我們只是故作淡定，裝作不認識罷了XD

SEVENTEEN的粉絲們也太好了吧。

日前，SEVENTEEN飛往日本展開巡迴演唱會，同時還開了快閃店，期待以更多的方式和粉絲們互動。 成員凈漢就悄悄地出現在了快閃店裡，還拍了多張認證照。 照片里淨漢衣著休閒，穿著運動鞋，戴著針織帽和口罩，把臉捂得嚴嚴實實。 他還故意把粉絲們的背影也拍在了鏡頭裡。 回去之後就把照片PO在了官方Twitter上。



本命現身，粉絲們竟然沒有認出他嗎？ 真相並非這樣，有日本粉絲在Twitter上公開快閃店觀後感，表示：「搜了搜發現大家都見到了淨漢，但大家都很成熟（沒去打擾他），果然我們克拉（SEVENTEEN粉絲名CARAT）很棒」、「 我在快閃店門口遇到了他，當時還有按照號碼順序排整理券的隊伍，大家都沒有追著跑過去，也沒有喧鬧、拍照，只是安靜地小聲嘀咕'淨漢？ '克拉們太優秀了」等。 原來不少粉絲都認出了凈漢，但沒有一個人上前打擾他，而是安安靜靜地繼續看展，裝作不認識他罷了，現場非常有秩序。



検索したらみんな遭遇してたんだ（笑）

でも大人しくしててさすがウリCARATちゃん達 — MAIKA (@SVTui_gippeum) November 13, 2022

這件事情傳回韓國後就在韓網上引發了熱議，表示：「日本粉絲們好有禮貌，成員也很可愛」、「好可愛，不管是粉絲還是歌手」、「這才是有禮貌的粉絲」等。

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