[含剧透]《明星经纪人生存记》不同风格的经纪人处於危机时的应变方式百百种！片尾暗示苏志燮将登场吗〜（EP1－2）

[有雷]《明星经纪人生存记》大家开追了吗？剧情中都使用韩国真实的导演与大明星的名字，想必熟悉韩国演艺圈的观众们更会相当有感，METHOD娱乐公司旗下有近30位演员，有哪些会参与特别演出呢？预告停留在苏志燮的画面，他有可能在后续的集数登场吗？

以下为防雷线



《明星经纪人生存记》描述这些各有专长的经纪人们如何解决演员们所遇到的各种问题。剧中提及许多韩国目前线上的演员以及导演、作家等名字，让熟悉韩国演艺圈的观众们一定会露出会心一笑。包含「郑有美这么难搞还是跟我们续约了」、「订头等舱去带丹尼尔海尼」、「已拿到金银姬作家的大纲与前四集剧本」、「参加尹钟彬导演的选角」等等，带领观众快速融入他们的工作日常。每一位经纪人也有著相当不一样的风格。



#感性派经纪人金众敦（徐贤宇饰）#ISFJ

一开头登场的就是金众敦，他是一位个性温和，守护型的经纪人，总为旗下演员曹汝贞解决行程迟到的窘境，听见国外名导因为年龄过大而不采用曹汝贞，他的心情比谁都更低落，甚至开不了口告诉曹汝贞这个结果。与公司同事千齐认（郭善英饰）是死党，一听说千齐认所带的李熙俊演员可能辞演电影，他立刻转介绍给陈善奎演员，没想到引发更大问题。



#冲动派经纪人千齐认（郭善英饰）#ENTP

很严苛的一位主管，一开场就把自己的下属骂到离职，在没空找人的状况下录用了新人菜鸟邵贤周（朱玄英饰）。专长是偷别人的剧本，对於想做的事情会不择手段先冲再说。对於爱情也没有稳定的对象，上交友网站聊聊就约见面。由於不熟悉李熙俊与陈善奎之间的恩怨而引发纠纷。



#战略家经纪人麻台旿（李瑞镇饰）#ESTJ

麻台旿是METHOD娱乐公司的总理事，是一位条件谈判高手，曹汝贞的状况也由他出手解决并重新获得了合作机会，原本想自立门户成立公司，却因METHOD代表突然过世而决定接管METHOD娱乐。自己的儿子也是公司旗下演员，但试镜经常落榜。



#刻苦耐劳菜鸟经纪人邵贤周（朱玄英饰）

远从釜山来到首尔，对演艺事业很有热忱，与麻台旿有著不为人道的关系。原本想拜托麻台旿给个工作机会但被拒绝，偶然进入了METHOD娱乐。不懂分寸说溜了嘴而让曹汝贞演员知道自己落选，也被上司千齐认追究后要她离职，但她偷来了麻理事手中的金银姬剧本而打算戴罪立功，於是从轻被处罚。偶然在公司结识了新人演员高恩结，两人似乎互有好感，但贤周发现了他与麻台旿的关系后却相当激动。



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