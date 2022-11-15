Disney+《災後調查日誌》首集開紅盤7.6％，金來沅抓狂狠咬畫面曝光！3大亮點必看

曾經在南韓SBS戲劇《Doctors》中，創下21.6%的超狂收視率。男神金來沅終於帶著新劇《災後調查日誌》回來了！他在新劇中化身「珍島犬」刑警陳浩介，只要咬住壞人就不會放棄。首集曝光後金來沅還真的抓狂瘋咬犯嫌，加上與飾演急救員「宋雪」的孔升妍、消防員「奉道鎮」孫浩俊之間化學變化，果然收視率開盤就有7.6％好成績。

金來沅日前與孔升妍、孫浩俊一起現身《災後調查日誌》記者會，外界關注上一部在SBS作品是《Doctors》，該劇當時風靡全亞洲，甚至收視率破21.6%。加上《災後調查日誌》是接檔SBS冠軍劇《千元律師》，被問到有沒有機會再挑戰巔峰？金來沅自信滿滿說劇本出色、演員也找得非常對味「我認為應該比《Doctors》更好。」首播播出後火速在韓網引發討論，其中又以3大亮點討論度最高。



零號警報

在12日首播劇情中，一開頭就是一場可怕的擄人案。宋雪與奉道鎮的「消防日常」就是麵才剛吃，就必須放下碗筷緊急出動，也讓不少消防員看得心有戚戚焉。特別的是這起事故是「零號警報」代表需要警察跟消防員共同出動完成任務，也是南韓首部同時以2大危險職業當主軸的劇情，光其中一個職業就讓人腎上腺素激發，《災後調查日誌》一口氣探討2大危險職業的生活，也難怪看完首集後的劇迷提醒大家「邊看要記得呼吸！」



珍島犬陳浩介

連長官都會叫錯成珍島犬，陳浩介可不只是名字相近，連作風都如出一徹。不管是從開頭的懲戒會還是中途與民眾當街大打出手，都能看出陳浩介的火爆性格。在首集中他向宋雪丟下一句「不管了，受害者交給你們，我負責抓加害者！」就衝進火場抓人，到最後更使出緊咬大絕讓嫌犯乖乖束手就擒，執著且直進的舉動，沒有愧對「瘋子」的稱號，但這個傢伙的父親卻是高高在上的檢察長，父子倆的關係預期會成為《災後調查日誌》關注焦點。



不只是戰友、還是鄰居？

陳浩介因為太瘋狂被調職到首爾近郊太元派出所，為了找到便宜租房他選擇一間比其他戶便宜4成的地點。沒想到一打開電梯，映入眼簾的是剛剛才一起破獲擄人案的宋雪與奉道鎮，3人竟然成為鄰居，也成為後續劇情最大伏筆。不過宋雪卻神秘的跟陳浩介說「你住的那間會鬧鬼！」奉道鎮更是用表情說明一切，原來～天不怕地不怕的陳浩介竟然怕鬼還超膽小，到底這男人還有什麼不為人知的秘密呢？

災後調查日誌開播後除了收視開紅盤之外，也引起台灣網友熱議！不只劇情緊湊、場面刺激，更被網友封為韓版「火神的眼淚」! 這樣優質好劇，不追真的對不起自己。

另外還能看到金來沅在劇中成為徹頭徹尾的瘋子，顛覆以往溫文儒雅的形象，還不快來把這樣的來沅歐巴收藏起來？！

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