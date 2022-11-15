Disney+《灾后调查日志》首集开红盘7.6％，金来沅抓狂狠咬画面曝光！3大亮点必看

曾经在南韩SBS戏剧《Doctors》中，创下21.6%的超狂收视率。男神金来沅终於带著新剧《灾后调查日志》回来了！他在新剧中化身「珍岛犬」刑警陈浩介，只要咬住坏人就不会放弃。首集曝光后金来沅还真的抓狂疯咬犯嫌，加上与饰演急救员「宋雪」的孔升妍、消防员「奉道镇」孙浩俊之间化学变化，果然收视率开盘就有7.6％好成绩。

金来沅日前与孔升妍、孙浩俊一起现身《灾后调查日志》记者会，外界关注上一部在SBS作品是《Doctors》，该剧当时风靡全亚洲，甚至收视率破21.6%。加上《灾后调查日志》是接档SBS冠军剧《千元律师》，被问到有没有机会再挑战巅峰？金来沅自信满满说剧本出色、演员也找得非常对味「我认为应该比《Doctors》更好。」首播播出后火速在韩网引发讨论，其中又以3大亮点讨论度最高。



零号警报

在12日首播剧情中，一开头就是一场可怕的掳人案。宋雪与奉道镇的「消防日常」就是面才刚吃，就必须放下碗筷紧急出动，也让不少消防员看得心有戚戚焉。特别的是这起事故是「零号警报」代表需要警察跟消防员共同出动完成任务，也是南韩首部同时以2大危险职业当主轴的剧情，光其中一个职业就让人肾上腺素激发，《灾后调查日志》一口气探讨2大危险职业的生活，也难怪看完首集后的剧迷提醒大家「边看要记得呼吸！」



珍岛犬陈浩介

连长官都会叫错成珍岛犬，陈浩介可不只是名字相近，连作风都如出一彻。不管是从开头的惩戒会还是中途与民众当街大打出手，都能看出陈浩介的火爆性格。在首集中他向宋雪丢下一句「不管了，受害者交给你们，我负责抓加害者！」就冲进火场抓人，到最后更使出紧咬大绝让嫌犯乖乖束手就擒，执著且直进的举动，没有愧对「疯子」的称号，但这个家伙的父亲却是高高在上的检察长，父子俩的关系预期会成为《灾后调查日志》关注焦点。



不只是战友、还是邻居？

陈浩介因为太疯狂被调职到首尔近郊太元派出所，为了找到便宜租房他选择一间比其他户便宜4成的地点。没想到一打开电梯，映入眼帘的是刚刚才一起破获掳人案的宋雪与奉道镇，3人竟然成为邻居，也成为后续剧情最大伏笔。不过宋雪却神秘的跟陈浩介说「你住的那间会闹鬼！」奉道镇更是用表情说明一切，原来～天不怕地不怕的陈浩介竟然怕鬼还超胆小，到底这男人还有什么不为人知的秘密呢？

灾后调查日志开播后除了收视开红盘之外，也引起台湾网友热议！不只剧情紧凑、场面刺激，更被网友封为韩版「火神的眼泪」! 这样优质好剧，不追真的对不起自己。

另外还能看到金来沅在剧中成为彻头彻尾的疯子，颠覆以往温文儒雅的形象，还不快来把这样的来沅欧巴收藏起来？！

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