《出差十五夜》「雙李」李棟旭＆李光洙根本是宋承憲狙擊手，只要逮到機會就狂吐槽 XD

《出差十五夜》 STARSHIP 第2集中，演員分成「演員一組」宋承憲、柳演錫、申承浩、柳惠英、金汎和「演員二組」李棟旭、李光洙、千英敏、蔡秀彬、孫宇賢，要爭奪宵夜。

羅PD聽到他們「開喝」的消息，李光洙馬上陷害宋承憲：「我們是沒關係，但是承憲哥...說不喝酒真的不行。」一講完宋承憲就來了，羅PD馬上告狀：「後輩們其實時想休息的，但是宋承憲非得抓著他們，說是被逼迫才去喝酒的...」煽風點火的專業戶啊！讓李光洙驚慌：「我有說到那種程度嗎？」



為了演員們訂製的遊戲是「OST問答」，只要說出作品的名字就行。開始比賽後，李棟旭完全沒有要答題的意思，讓羅PD點名：「不好意思～李棟旭！要這麼不認真參與的話...」金汎更反擊：「哥～努力點啊！」李棟旭解釋自己真的不太了解OST，連自己出演的劇都不怎麼看，李光洙：「這有什麼好驕傲的啊？要答對的遊戲卻一直說不行。」雙李真的太好笑了！



之後出現《鬼怪》的〈Stay With Me〉，結果...李棟旭太慢舉手，解釋時還結巴了！蔡秀彬一直快速喊出自己的名字，但是都沒有答對；而宋承憲聽到《藍色生死戀》的主題曲時，秒說出答案。



後來到了一題，宋承憲還很有自信地說：「和我有關不是嗎？」其實並不是XD 這也讓李光洙逮到機會吐槽：「哇！可是承憲哥裝的好像特別犀利似的『是跟我有關關的歌吧？』。」李棟旭又補一句：「只要OST播出來，都以為和自己有關嗎？」



最後「演員一組」兩連勝，兩位組長將展開自尊心爭奪戰，宋承憲：「你知道我是故意不答對的吧？」李棟旭還想拋棄自己的組員，期待下一集播出呀！

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