【雷】女團博士金希澈慘遭滑鐵盧！《粉紅謊言》高顏值女嘉賓秘密公開，希澈自信心嚴重受挫、瞬間跪地

這篇文通篇暴雷，如果還沒看這週節目或者想保持神秘感的話，現在關掉頁面還來得及哦！

本週《粉紅謊言》EP.7一開頭就公開了美女出演者韓多溫的秘密，原來她是女團出身，隱瞞這件事是為了讓對方把她當普通人對待。



和其他出演者一樣，「韓多溫」也是化名，她的真正身份是二代女團F-VE DOLLS成員娜妍。 這個團是混聲音樂團體男女共學的女性子團，活動時間從2011年到2015年，娜妍是在2012年加入。



女團時期的娜妍也很美！幾乎10年過去都沒什麼變化：



娜妍精通英語和日語，擅長鋼琴、吉他、長笛等五種樂器，還曾參與歌手Yangpa《愛情都是那樣的吧》的rap部份。 但從小就當偶像的副作用是她必須一直保持完美的外形，很多曾經和她約會的人因為女團經歷而對她格外照顧，但她認為工作中的形象並不是真正的她，希望能做真實的自己、談一場有安全感的戀愛。



MC們聽到這消息瞬間炸了，RalRal質問金希澈不是每個女團都認識嗎？ 希澈脫力地靠在沙發上：「太傷自尊心了，女團博士金希澈慘遭滑鐵盧，太震驚了。」 李善彬補刀說之前希澈還信誓旦旦說多溫不可能是女團，因為那麼漂亮不可能不認識，希澈聽後膝蓋一軟跪在地上：「請將時間倒轉吧！」XD



《粉紅謊言》是Disney+的第一檔韓國戀綜，男女出演者各自隱藏一個關鍵秘密，希望找到愛上自己本身而非外在條件的人。 雖然不及《換乘戀愛》糾結虐心，但秘密公開時的反轉刺激都很好看，目前還有一半出演者沒公開秘密、各種蛛絲馬跡引人猜測不斷，姜太陽河韓多溫這對顏值CP也甜到爆！感興趣的朋友速速一起來追呀~

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞