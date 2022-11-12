91Line真的是天生一對！SHINee珉豪在所有文章都要「加句點」的原因：因為Key不喜歡XD

9日播出的《Radio Star》「On Air Mate」摯友特輯由SHINee Key和珉豪、SG Wannabe李碩薰和Tei作為嘉賓出演。

節目中真的是各種吐槽！Key就提到珉豪有一點真的很討厭，就是所有句子最後都要加個「.」，表情後面也有「.」。珉豪解釋：「一開始我開玩笑在表情後面加個『.』，大家都對這個很疑惑，為什麼要加這個。」他繼續說：「為什麼要問我這個問題？我是因為有趣才開始的，但這當中Key的反應最大。」Key：「他為了好勝一直這樣，我又覺得更煩了，明明知道我不喜歡還故意這樣...」金九拉：「因為一個點而得到幸福啊～」



想起之前珉豪看了Key《人氣歌謠》的舞台後發到限時動態，但因為沒有標記Key，讓Key暴怒回覆：「不是，啊啊啊啊啊，呀！！！！！呀！！！！讓你@我，@我，你可以不看，但一定要@我啊！！！」最後還標記珉豪的帳號，告訴他要如何使用！



Key還提到因為不是按照自己的意願才有這個組合，所以常會對珉豪說：「在外面見面的話，絕對不會成為朋友，我們是被合約綁起來的緣分。然後過了差不多10年才理解，原來還有這樣子的親辜啊！」雖然興趣、個性都不一樣，但也因為互相理解對方，感情才能一直這麼好吧！



另外，日前有媒體透露珉豪將在12月中發行首張SOLO專輯，這也是他出道14年來首次正式發行SOLO專輯。2019年曾通過SM Station發行過〈I’m Home〉，去年12月發行了〈Heartbreak〉。而SOLO專輯會是什麼樣的風格，令人期待！

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