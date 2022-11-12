EDAM爲出道14年的IU送上純金打造的麥克風！IU收到反應：「用我辛苦賺來的錢做的？」

IU在9月中舉行《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，近日通過《IU TV》公開演唱會幕後花絮。

9月18日剛好是IU出道14週年，她一抵達現場，工作人員們就唱歌慶祝，公司還準備氣球佈置。PD也問她出道週年當天在主競技場辦演唱會，是本來就有這個計劃嗎？ IU坦率回答：「不是～本來主競技場表演是2年前計畫好的，當時因為疫情被取消了。今年9月18日還剛好是禮拜日，真的是太好了，這也會成為我給粉絲們的慶典。」



演唱會上，粉絲們還大合唱《Love poem》，IU在後台準備時也聽到了！一上台就說：「大家想把我弄哭～還真是費盡心思！怎麼在這個重要的時刻把我弄哭呢？」還說粉絲唱得很好，但是 highligh 不是用假聲得用真聲來唱才行 XD



而Dancer們還秘密準備慶祝派對，推了蛋糕出來，還毛巾弄成14。結果...IU看到蛋糕就說：「不過...這個為什麼表情這麼悲傷呢？」



演唱會結束之後，EDAM娛樂也送上驚喜禮物，是純金打造的麥克風，而IU的反應是：「用我辛苦賺來的錢做的？」不過只是開玩笑啦！她也說：「EDAM做得真的很棒，真的很感謝大家。」



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