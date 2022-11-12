「親切的池錫辰」邀請宋智孝上YouTube頻道聊個沒完：智孝想再剪短髮，公開IG美照推手

大家喜歡智孝長髮還是短髮呢～？

宋智孝來到池錫辰的YouTube頻道「池舒服世界」，聊個沒完延長的第2集來啦！此集池錫辰問了許多觀眾朋友也好奇的問題，包括宋智孝的頭髮和全新的IG風格。

*前情提要：‎宋智孝超不習慣「親切的池錫辰」！提「拒載全昭旻」往事，王鼻子辯不贏智孝狂捶心肝XD‎

問到剪短髮後當下的感覺是什麼，智孝直爽的說：「滿漂亮的啊！」更表示「太喜歡了」，而且現在處在留長的過渡期，非常想再剪短。池錫辰一聽趕忙阻止，說要在「池舒服世界」社群上投票「剪短vs留長」。



智孝剪短頭髮之後IG氛圍明顯不同，張張美照讓粉絲眼睛為之一亮。智孝公開幕後推手，表示共有三個人在幫她拍照，髮型師、化妝師和宣傳組人員，他們各負責一個角度，其中髮型師和化妝師是當興趣在拍的。



一路上兩人還聊了智孝的婚姻觀、前陣子智孝對Haha說一句「你對我感到不自在嗎？」實際情況是如何。聊天告一段落，池錫辰「又」路過智孝的家，根本沒有想放她回家吧？池錫辰說：「訂閱者們，我們可以再聊多一點了。」智孝無奈大笑。



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▼「剪短vs留長」投票結果也大致出來了！而你們喜歡哪一種智孝呢？



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