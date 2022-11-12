91Line真的是天生一对！SHINee珉豪在所有文章都要「加句点」的原因：因为Key不喜欢XD

9日播出的《Radio Star》「On Air Mate」挚友特辑由SHINee Key和珉豪、SG Wannabe李硕薰和Tei作为嘉宾出演。

节目中真的是各种吐槽！Key就提到珉豪有一点真的很讨厌，就是所有句子最后都要加个「.」，表情后面也有「.」。珉豪解释：「一开始我开玩笑在表情后面加个『.』，大家都对这个很疑惑，为什么要加这个。」他继续说：「为什么要问我这个问题？我是因为有趣才开始的，但这当中Key的反应最大。」Key：「他为了好胜一直这样，我又觉得更烦了，明明知道我不喜欢还故意这样...」金九拉：「因为一个点而得到幸福啊～」



想起之前珉豪看了Key《人气歌谣》的舞台后发到限时动态，但因为没有标记Key，让Key暴怒回覆：「不是，啊啊啊啊啊，呀！！！！！呀！！！！让你@我，@我，你可以不看，但一定要@我啊！！！」最后还标记珉豪的帐号，告诉他要如何使用！



Key还提到因为不是按照自己的意愿才有这个组合，所以常会对珉豪说：「在外面见面的话，绝对不会成为朋友，我们是被合约绑起来的缘分。然后过了差不多10年才理解，原来还有这样子的亲辜啊！」虽然兴趣、个性都不一样，但也因为互相理解对方，感情才能一直这么好吧！



另外，日前有媒体透露珉豪将在12月中发行首张SOLO专辑，这也是他出道14年来首次正式发行SOLO专辑。2019年曾通过SM Station发行过〈I’m Home〉，去年12月发行了〈Heartbreak〉。而SOLO专辑会是什么样的风格，令人期待！

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