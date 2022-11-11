[分集劇情]《凍死的戀愛》分不清是節目還是真實戀愛！崔始源不再當外科醫師心碎過往公開！（EP9－10）

[有雷]《凍死的戀愛》崔始源為挺老友李多熙而出演戀愛實境節目，雖看準時機告白卻慘遭拒絕。帥氣外型讓他在節目播出後聲名大噪，他也打算敞開內心開始了解向他表白心意的智妍。過往從醫院離開的秘辛被爆料，此事會被拿來當作收視率的炒作嗎？

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《凍死的戀愛》停播一週，這次揭開了帥氣的醫師朴載勛（崔始源飾）為何離開醫院手術檯而只在整形外科服務。隨著《愛的王國2》節目收視率水漲船高，網路上也開始流傳對於朴載勛過往捲入醫療疏失事故而突然離職的留言，老友麗凜（李多熙飾）想要釐清事實，載勛卻認為她們只是想將此事作為話題性的操作，相當反對並且不願回應，想起往事，載勛更是突然人間蒸發。



此時出現了關鍵證人找上麗凜，一位年輕的大學生，表示載勛是為了救他才會如此。原來載勛在當時目睹2位因氣爆被送來急診室的病人，一位是中學生另一位是年長男性，當時因手術室僅有一間而載勛必須選擇存活機率較高的一位緊急手術，於是他看年長男性全身多處燒傷，傷勢太過嚴重可能無法存活，於是他選擇了中學生。完美的完成手術後，卻得知父親的死訊，他這才發現剛才他放棄救助的那一位患者就是自己的爸爸……由於太過自責也難以接受，他離開了醫院開始逃避生活。而這位中學生考取了醫大，想要好好感謝載勛當時的幫助，更願意在節目中站出來說明真相。



節目又再度因此而創下高收視率，麗凜與好友大植夫婦也了解到，有些事情即使是再親密的閨中密友，仍然難以說出口。不過當麗凜與載勛兩人在最需要安慰的時候，都想像著是對方坐在自己的身邊相陪。接下來節目開始準備鬼屋約會，載勛再度與智妍配對，目前他們這組CP更是大家認為最有機會的一對，兩人也成功完成鬼屋闖關任務。

一場大雨來襲，麗凜招呼所有完成拍攝的參加者回到住處休息，但自己卻回到鬼屋內收拾所有布置好的攝影機，除了被裡面埋伏的工作人員嚇到以外，看著終點處寫著「載勛♥智妍」，心裡難道真的無所謂嗎？大雨弄得場地幾乎淹水，正當麗凜手足無措時，載勛帥氣登場來個公主抱，帶著麗凜離開現場，麗凜是否清楚自己的內心呢？麗凜的死對頭姜彩璃PD也被載勛的魅力吸引，似乎想要開始對他展開攻勢，麗凜快加油吧！



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