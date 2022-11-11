編劇很懂！Disney+原創韓劇《第三人稱復仇》朴所羅門開播就開脫，炸出超狂身材加碼2大經典場面

Disney+獨家播出的戲劇好評不斷！先前在《殭屍校園》一砲而紅的22歲男星朴所羅門，終於在粉絲引頸期盼下，擔綱探討校園霸凌劇《第三人稱復仇》的男主角「池秀憲」。不同於過往形象，他在新劇中展現炸裂的壯碩身材，也讓粉絲又驚又喜，昔日的青澀男孩，已經變成真正的男人了！

朴所羅門在《第三人稱復仇》中飾演替被霸凌的同學報仇，以「代理復仇」的身分存在著。為了保持身材，他劇中花了相當多時間健身，在戲外同樣也相當投入運動，在首兩集曝光後，影迷看到粗壯的手臂線條都嘖嘖稱奇。朴所羅門曾透露自己在劇中雖然是拳擊好手，但其實是第一次接觸這種以拳擊當做基礎的武打動作，為了完美呈現，甚至還會在晚上偷偷跑到漢江，戴著口罩氣喘吁吁的揮拳。更向影迷逗趣喊話「如果在漢江看到我，請不要覺得我是怪人！」當然在劇中也有不少經典場面，讓人一看就停不下來！



辛叡恩的名品演技

朴所羅門在過去有與女星趙怡賢的「班長CP」情，在《第三人稱復仇》則是搭檔有「臉讚」之稱的辛叡恩，兩人首次合作便火花不斷。雖然辛叡恩大朴所羅門2歲，但朴所羅門成熟又精湛的演技，讓辛叡恩印象相當深刻。辛叡恩也有別於過去溫柔的形象，新劇化身射擊選手「玉燦美」，要替自己死去的雙胞胎哥哥找出真相。從首集中更可以看到她撕心裂肺的哭戲，甚至在面對校園惡霸時，正面開嗆且自帶英氣的氣場，也成為首集的經典場面。



朴所羅門秀出苦練好身材

在第二集中，池秀憲與玉燦美無意間在學校廁所發現自殘昏倒的女同學，兩人立刻合力將門打開，並報警處理。事後也一同前往健保室更換衣服，這時畫面拍到，朴所羅門一個轉身就把校服給脫了，精實的胸膛與粗壯的手臂立刻展現在鏡頭前，甚至換衣服的畫面至少停留5秒之久，也讓影迷大讚編劇實在是太懂的粉絲想要看什麼了～



《第三人稱復仇》才剛開播就超虐

不過劇情才剛開始，編劇卻也給粉絲重重一擊！在第二集中為了母親療養院費用努力賺錢的池秀憲，卻接到電話表示母親出現肺炎症狀，趕到醫院時只能隔著一扇窗看著全身插滿醫療器材的母親對自己虛弱地揮揮手。勉強擠出笑容的池秀憲，終於承受不住壓力，在空無一人的候診室崩潰大哭。在晃動的燈光與夕陽照射下，朴所羅門的眼淚顯得更加心疼，其中跟辛叡恩真實又激動的哭戲最大差別是，朴所羅門演繹出的悲痛，倔強且帶有內斂的無助感，看得出他在經過《殭屍校園》後演技又更上一層樓了。



有別於過往的校園劇，《第三人稱復仇》中更包含霸凌、兇殺案與校園黑幕等社會議題，甚至劇中還有能夠透過他人消失的記憶來追蹤事件真相的石載範（徐志焄飾演）。透過一幕幕血腥又真實的畫面，讓劇迷跟著主角們的腳步一起找到最後兇手。不僅有《舊案尋兇》查案的刺激感，更有跟《爭鋒相辯》左時白一樣隱藏的雙重身份，到底《第三人稱復仇》還有多少秘密？只能等劇迷自己去發掘了。

Disney+ 獨家跟播《第三人稱復仇 》每周三下午4:00 上架新集數

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