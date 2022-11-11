BTS Jin代言「同名拉麵」CF公開，廣告詞超有sense！喊話品牌方多年終於如願以償

防彈少年團Jin年內入伍在即，活動行程也加快腳步，先是上月底發行出道以來首張SOLO專輯、出演嚮往已久的SBS綜藝《Running Man》，現在還拿下國民美食泡麵的代言，連CF都拍得超有梗！

韓國食品大牌不倒翁近日選定Jin擔任旗下常青產品「真拉麵」的代言人，因為一個是長久以來維持著對口味的真心，一個是保持著對音樂的真心，可謂如出一轍。



最妙的是「真」和「Jin」在韓文裡是同一個字，Jin也曾說「出道以來的心願之一就是為真拉麵拍廣告」、「在看嗎？ 即便倒下也會立即站起來的品牌」XD



보고있나 쓰러져도 벌떡 일어나는 브랜드 pic.twitter.com/4QEEDMFzYS — 방탄소년단 (@BTS_twt) July 13, 2016

這次的CF中，廣告詞也巧用這一文字遊戲：「Jin，喜歡拉麵嗎？」 「我？ 喜歡真拉麵！」



Jin：「不是因為名字叫Jin就代言真拉麵哦，而是因為都有一顆真心！」「就像對音樂一樣，對食物也有一顆真心~」



真拉麵多次當選韓國人最愛泡麵TOP 2，銷量也僅次於大名鼎鼎的辛拉麵。 紅色包裝那一款是韓國人愛的辣味，怕辣的朋友可以選擇藍色包裝的原味款哦！



此外Jin還和白種元合作了一期酒話節目《醉中Jin談》，Jin和白種元親自釀酒、去傳統市場測試人氣，還請來Jin的圈內好友進行品鑒，將在明晚10點上線！



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