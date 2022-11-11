金所泫變身「謊言獵人」！確定加盟《我的室友是九尾狐》導演新劇《無用的謊言》，與無人相信的嫌犯並肩作戰

金所泫變身「謊言獵人」！確定加盟《我的室友是九尾狐》導演新劇《無用的謊言》，與無人相信的嫌犯並肩作戰

韓劇   2022年11月11日   星期五12:27   Sani  

（封面圖源：IEUM Hashtag）

今日據所屬社透露，金所泫確定出演電視劇《無用的謊言》，飾演擁有特殊能力、能聽辨他人謊言的女生，預計明年播出。

《無用的謊言》是一部推理浪漫劇，女主角「睦率熙」（音）擁有聽出謊言的特殊能力，所以對他人充滿不信任，在遇到一個自稱清白但無人相信的兇殺案嫌疑犯之後，開始了探究真相的故事。
（圖源：IEUM Hashtag）

率熙認為自己的特別能力並非超能力而是一種詛咒，為了有效利用這份能力，決定成為替人分辨真偽的「謊言獵人」。 導演由《老頑固實習生》《月水金火木土》《我的室友是九尾狐》南成宇擔任，預計明年播出。
（圖源：tvN《月水金火木土》海報）
（圖源：tvN《我的室友是九尾狐》海報）

金所泫此前還確定了另一部劇，就是由同名網漫改編的浪漫喜劇《是偶然嗎？ 》，講述在高三19歲之後，時隔10年再次相遇的厚英和他的初戀洪珠（金所泫 飾）的故事。 由《又，吳海英》《Beauty Inside》《戀慕》導演宋賢旭執導，一共8集。
（圖源：tvN《又，吳海英》劇照）
（圖源：KBS《戀慕》海報）

童星出身的金所炫幾乎每年都有兩部以上的作品，去年在KBS《月升之江》和Netflix《喜歡的話請響鈴2》都有出色表現，今年又一口氣接下兩部劇，讓人對這位剛剛23歲的勤奮演員十分期待~

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