[分集劇情]《謝幕：樹立而死》成東鎰選上姜河那為假孫子的真正原因曝光！奶奶病情堪憂（EP4）

[有雷]《謝幕：樹立而死》姜河那面臨各種懷疑與可能露餡的狀況，靠著膽識與機智一一迎刃而解。而本次也揭開了姜河那的童年過往，早與成東鎰有著關聯，假扮姜河那妻子的鄭知蘇，母親是位律師，正巧負責樂園飯店的出售案。奶奶似乎夢見了來接她的人，難道病情已岌岌可危？

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《謝幕：樹立而死》雖然是假孫子但卻演技了得的劉在憲（姜河那飾），面對許多突發狀況但仍表現得相當平穩。初次見到有點囂張的裴東濟（權相佑飾）更在姐姐世妍（河智苑飾）面前展現氣勢，令世妍笑顏逐開，但大哥世俊與二哥世奎（崔代勳飾）對於在憲此刻的登場相當戲劇化，依舊抱持著懷疑態度。



世奎深夜拉著在憲到酒吧，說服他做親子鑑定，在憲也將計就計，畢竟表現得理直氣壯也才不會啟人疑竇，大大方方的拉下幾根頭髮給世奎，其實這是他在狀況中趁亂拿了幾根世奎的頭髮，於是輕輕鬆鬆通過了親子鑑定，讓大哥世俊的懷疑心降低了不少。連鄭室長（成東鎰飾）也稱讚他的小聰明。



世妍好意準備了8天的家族旅遊行程，想帶北韓來的弟弟到處走走看看韓國好風光，不過在憲卻表示只希望與太太兩人一起去自由行，於是兩人暫時離開樂園家族去放風了一下，拍攝假的旅遊照片交代行蹤。在憲望著手機帳戶內的巨額報酬，打從心底發出笑容，更到銀行要求領出全部現金，跑到擔任車行業務的好友那裡狂撒現金當大爺，買下一台跑車還到夜店狂歡，差點就與愛泡夜店的世奎面對面！不過在酒醒後，在憲又把車給退了，將手邊現金重新存回銀行戶頭裡，面對現實。



鄭室長來到自己出身的育幼院，看來他也長期捐助這裡的孩子們。而聽院長開心地講起，從這裡出去的一位孩子在憲，接到了一個大角色而向育幼院捐出了高額捐款，原來鄭室長早已知道在憲的出身而選擇由他擔任假孫子，也了解善良的在憲會將這筆酬勞捐給育幼院，實在用心良苦。而鄭室長另一方面也找到了真正的李文成，不過卻要人到此為止，不須帶他過來了，真孫子會不會自己找上門呢？



奶奶在夢中似乎見到了日夜思念的愛人，在自己的湯飯店前重遇了，兩人也一齊牽著手離開，是否暗示著奶奶即將不久於人世了？世妍在家中深夜遍尋不著奶奶身影，令人著急。下週在憲將開始在樂園酒店服務，又會遇到什麼樣的狀況？



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