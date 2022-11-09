[分集劇情]《謝幕：樹立而死》假孫子夫妻姜河那、鄭知蘇已上線！提心吊膽的豪門生活（EP3）

[有雷]《謝幕：樹立而死》經過前兩集的鋪陳之後，姜河那的假孫子之路終於開啟，面對著大部分不歡迎他的這些豪門成員，他能夠長時間隱瞞真正的自己嗎？權相佑似乎有備而來，想再度贏得河智苑的芳心，河智苑會因為股份而妥協婚事嗎？

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《謝幕：樹立而死》接受了巨額的提議，話劇演員劉在憲（姜河那飾）操著自己熟悉的北韓語，帶著劇團好友徐允熙（鄭知蘇飾）成為假夫妻一同踏入了樂園之家。金順奶奶（高斗心飾）開心得痛哭流涕，讓鄭室長（成東鎰飾）深深覺得自己這個決定是非常正確的。但奶奶的真正孫子李文晟（盧相鉉飾）似乎也在默默關注著奶奶的相關新聞，可能即將在關鍵時刻登場。



劉在憲與徐允熙驚險度過了第一天，不過也深深地感覺這個任務並不簡單，需要長時間的武裝自己，但是時間越長也越容易露出本性，所以需要高度警戒。他們兩人依照事前的準備分析，徐允熙盡量不接觸樂園家的成員，大部分由孫子劉在憲來應對。而兩人也覺得因為大部分的人完全不懂北韓的現況，於是只要兩人很有自信的描述出來，就能騙倒所有人。



在憲與允熙非常了解大家的心情，因此一到樂園家就先表明自己只是為了陪伴奶奶的最後時光而來，希望大家不要認為他們是為了爭奪股份。家中對在憲最友善的莫過於世妍（河智苑飾）了，而這也在鄭室長的掌握之中。世妍熱情地帶著在憲遊首爾，還帶他到觀光景點明洞去大吃路邊攤，沒想到在放鬆的情緒下，在憲突然來到自己熟悉的咖啡廳，還點餐「給我一杯冰美式」，完全是南韓人的國民飲料啊！世妍似乎有點小小起疑。而允熙在家中想幫忙做家事，卻被資深管家看見纖纖玉手，實在不太像在中國或北方過著窮苦日子的女性。



鄭室長每日耳提面命，期許假孫子夫婦不可露出馬腳，而劉在憲為何演出到位？原來自己兒時也曾被母親拋棄，他想起了那時的痛苦心情，加上年齡漸長似乎也了解到母親的無奈，自然流露出的情緒讓鄭室長也覺得表現優異。在憲的兒時經歷是否與樂園酒店也真的有所關聯？允熙一邊執行任務一邊想要假戲真做，而她的父母是樂園酒店的會員，是否也將是一個隱憂？在憲與姐姐世妍來到了酒店，眼前的裴東濟（權相佑飾）似乎不懷好意，在憲將與他產生對立嗎？大廳中還出現了世妍的閨密，曾請在憲假扮她的男友，她是否也將擾亂這個計畫呢？



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