[分集劇情]《王后傘下》王子們的體力與智力對決暗藏危機！金惠秀為保護兒子變身法醫追兇（EP8）

[有雷]《王后傘下》第8集再度刷新自身最高收視率紀錄，中殿金惠秀雖然同意了擇賢制度，就必須接住來自所有后宮的招。殿下不願受到眾臣控制而打算以自己認可的方式來選出最優秀的世子後繼人選，世子們紛紛到宮外比拚，但卻有人打算來陰的，暗算成枏大君。金惠秀再度揪出幕後黑手！

以下為防雷線



《王后傘下》所有王子們都參加了試煉，除了一般體力與射箭等等測試外，還須成為御史到宮外完成指定任務，帶回一位曾經是宮中賢明的大臣朴京優。許多世子一到了宮外，心中只惦記著自己想要見的人、想要去的地方，而沒有把考試的任務放在首要目標。只有聰明的寶芡君、充滿野心的義聖君以及中殿最依賴的成枏大君（文相敏飾）一路朝著目標前進。



深知宮內的所有后宮與貴人一定會想盡辦法幫自己的兒子，中殿（金惠秀飾）也祭出「刺繡」一招，召集大家在同一房間內共同刺繡，其實也是一邊監督著大家什麼事都無法做。但在此時中殿卻得知了成枏大君在中途遭受盜賊襲擊的事件，宮中雖有派人保護所有大君，但抵達時成枏大君已自行擊退盜賊而啟程，盜賊首領已死亡但餘黨仍在逃。



殿下（崔元英飾）也相當震驚，中殿打算站在一位母親的角度自行處理，當她拿著盜賊遺留的箭詢問所有后宮時，大家一臉震驚，僅有黃貴人（玉子妍飾）似乎相當鎮定。中殿刻意在大家面前表示自己已抓住全部餘黨，當晚若有人急著去與盜賊會合，就表示與其相關。而領相擔心事跡敗露，也在派人尋找餘黨，原來當天領相所下的命令是要阻撓成枏大君而非要他的命，但很顯然盜賊又接收到另一個指令，要致大君於死地。



中殿觀察著盜賊首領的屍體，發現其喉部腫脹，原來生前他吞了一張紙條，上面畫著成枏大君的樣貌還寫著「必殺」！中殿更找到了餘黨，訊問之下發現有位充滿芍藥味，頭飾有著一隻綠青蛙的女子傳令要殺了成枏大君，即為大妃殿的人。中殿直接拿著證據衝往大妃殿，還特地獻上毒草，表示如果大妃不承認自己的所做所為，已掌握證據的中殿即會為他熬煮毒草獻上！接下來大妃該如何接招呢？



成枏大君表現果然不俗，找到了指定的人選朴京優，甚至假意跳下山涯，拆穿了朴京優是假盲，爭取了三日的時間讓他努力說服朴京優回朝。寶芡君也正在執行同樣的任務，但最終朴京優會選擇回到宮內嗎？又會接受哪一位帶來的教旨呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞