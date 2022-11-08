[分集剧情]《王后伞下》王子们的体力与智力对决暗藏危机！金惠秀为保护儿子变身法医追凶（EP8）

[有雷]《王后伞下》第8集再度刷新自身最高收视率纪录，中殿金惠秀虽然同意了择贤制度，就必须接住来自所有后宫的招。殿下不愿受到众臣控制而打算以自己认可的方式来选出最优秀的世子后继人选，世子们纷纷到宫外比拚，但却有人打算来阴的，暗算成枏大君。金惠秀再度揪出幕后黑手！

以下为防雷线



《王后伞下》所有王子们都参加了试炼，除了一般体力与射箭等等测试外，还须成为御史到宫外完成指定任务，带回一位曾经是宫中贤明的大臣朴京优。许多世子一到了宫外，心中只惦记著自己想要见的人、想要去的地方，而没有把考试的任务放在首要目标。只有聪明的宝芡君、充满野心的义圣君以及中殿最依赖的成枏大君（文相敏饰）一路朝著目标前进。



深知宫内的所有后宫与贵人一定会想尽办法帮自己的儿子，中殿（金惠秀饰）也祭出「刺绣」一招，召集大家在同一房间内共同刺绣，其实也是一边监督著大家什么事都无法做。但在此时中殿却得知了成枏大君在中途遭受盗贼袭击的事件，宫中虽有派人保护所有大君，但抵达时成枏大君已自行击退盗贼而启程，盗贼首领已死亡但余党仍在逃。



殿下（崔元英饰）也相当震惊，中殿打算站在一位母亲的角度自行处理，当她拿著盗贼遗留的箭询问所有后宫时，大家一脸震惊，仅有黄贵人（玉子妍饰）似乎相当镇定。中殿刻意在大家面前表示自己已抓住全部余党，当晚若有人急著去与盗贼会合，就表示与其相关。而领相担心事迹败露，也在派人寻找余党，原来当天领相所下的命令是要阻挠成枏大君而非要他的命，但很显然盗贼又接收到另一个指令，要致大君於死地。



中殿观察著盗贼首领的尸体，发现其喉部肿胀，原来生前他吞了一张纸条，上面画著成枏大君的样貌还写著「必杀」！中殿更找到了余党，讯问之下发现有位充满芍药味，头饰有著一只绿青蛙的女子传令要杀了成枏大君，即为大妃殿的人。中殿直接拿著证据冲往大妃殿，还特地献上毒草，表示如果大妃不承认自己的所做所为，已掌握证据的中殿即会为他熬煮毒草献上！接下来大妃该如何接招呢？



成枏大君表现果然不俗，找到了指定的人选朴京优，甚至假意跳下山涯，拆穿了朴京优是假盲，争取了三日的时间让他努力说服朴京优回朝。宝芡君也正在执行同样的任务，但最终朴京优会选择回到宫内吗？又会接受哪一位带来的教旨呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻