U娜果然是最甜的！IU給在拍攝新劇的劉寅娜送上咖啡車，應援語滿滿的「土味情話」

近日，IU 又為在拍攝電視劇的劉寅娜送上應援咖啡車啦！

咖啡車橫幅還用「劉寅娜（유인나）」和「延寶拉（연보라）」做了三行詩。유：以為我會悄悄離開？ 인：放著寅娜不管？나：我還沒走呢！要一起下班吧！ 연：戀愛高手寶拉！戴寶拉！보：不是一般的有趣！라：寅娜醬每天都這麼炫耀！據工作人員透露咖啡車直到深夜都還在，U娜果然最高 XD

흐앙 삼행시 장인 너무 귀엽자나.. pic.twitter.com/7sgonKVNIJ — 은보다금 (@dlwlrma_08918) November 6, 2022

劉寅娜目前正在拍攝 ENA 新電視劇《對戀愛的真心》（연애에 진심인 편），與朱相昱、尹賢旻、朴素珍、黃燦盛等人展開合作，該劇講述戀愛教練和魔性男的浪漫喜劇，以明年播出為目標。



IU 和劉寅娜在2010年錄製綜藝《英雄豪傑》時結緣，兩人更是演藝圈著名的摯友。IU 在韓國舉行演唱會時，劉寅娜幾乎每場都會到，甚至把休息室當成自己家一樣 XD 而只要拍攝新作品的話，都會為對方送上應援咖啡車，羨慕有這樣的好姐妹呀！



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