要看到《千元律師》結局有夠難！縮減集數＋三度停播的《千元律師》高人氣能延續到最終回嗎〜

從開播就開始一路創下高收視率紀錄與人氣的《千元律師》，邁向結局之路卻是如此艱辛，先是由原本預計的總長度14集縮減為共12集，前兩週也陸續因為播出特輯以及轉播棒球比賽，而原本應播出兩集劇情，改為僅更新一集，好不容易以為本週能夠迎接大結局，沒想到又傳來停播一集的消息。

《千元律師》風光播出了第1到8集，劇情也從一開始的無厘頭搞笑正義，來到主角南宮珉的心碎過往，正當大家想重拾歡樂劇情迎接第9到12集，卻遇上了連續兩週都僅播出一集，好不容易剩下最後兩集，11月4日又再度停播，大結局必須在11月11日才能夠播出。讓原先人氣相當高的《千元律師》，可能因為每週僅播出一集而讓觀眾們的期待感漸漸分散，間接影響到收視率與話題討論程度。



不過南宮珉的表現依舊令人期待，即使前兩周都僅播出一集，收視率也僅是小幅下滑，到第11集都依然還是有著13.6％的全國平均收視率，大家也相當關注著最終他是否能夠對殺害未婚妻的真凶，以及造成父親壓力大到輕生的背後Big Boss成功復仇？與他已產生革命情感的實習律師金智恩以及首位委託人事務長，能否與他並肩作戰到最後？沒能一氣呵成的看到結局，還是在觀眾立場上不免感到有些惋惜。



繼《金牌救援》《黑色太陽》後連續三年挑戰演技大賞的南宮珉，雖在《千元律師》播出前表示自己期望能夠在收視率方面達到20％的目標，在首播後看起來似乎相當有機會，但在後半段卻隨著縮減兩集以及頻繁的停播，似乎離這個目標值越來越遠，而僅剩下一集的《千元律師》是否能在最後給觀眾們一個完美結局呢？



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